Historias de Mariana Rodríguez no fueron publicitarias; TEPJF retira multa a Samuel García

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revirtió la sentencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que sancionó con 55.7 millones de pesos a Movimiento Ciudadano y con 448 mil 100 pesos al gobernador electo en Nuevo León, Samuel García, por presuntas aportaciones en campaña por parte de su esposa Mariana Rodríguez y por su aparición en el video "Arráncate Nuevo León".

El proyecto para nulificar la resolución del INE fue aprobado por unanimidad de siete votos a favor.

Durante la sesión de este martes, se recordó que el INE estableció la multa al considerar que en su calidad de influencer con 1.8 millones de seguidores y como una persona física con actividad empresarial, Mariana Rodríguez publicó mil 300 historias y 45 fotografías a favor de Samuel García durante los 90 días de campaña, lo que fue considerado como “aportaciones en especie”.

“Las publicaciones no pueden considerarse como aportaciones, entre otras cosas por el respeto a la libertad de expresión y por el vínculo matrimonial entre Mariana Rodríguez y Samuel García. El INE no pudo demostrar ni tiene constancia de que Mariana Rodríguez haya recibido alguna prestación de dinero o en especie o la promesa de estas a cambio de sus publicaciones, además, no hay pruebas de que se haya contratado un esquema de publicidad para dar más difusión a las publicaciones de Mariana Rodríguez y el número de seguidores de ella no son argumentos suficientes”, detalló el magistrado Infante Gonzáles.

Agregó que al revisar un total de 604 imágenes, el TEPJF pudo advertir que algunas de ellas son comerciales “porque se destacan o hacen referencia a algún tipo de producto o servicio”, pero también hay otras personales en sentido estricto, las cuales están relacionadas con las actividades familiares o de la vida privada de la titular de la cuenta, además de las de carácter personal con Samuel García “en las cuales se destaca el contexto del apoyo de Mariana Rodríguez en alguna actividad de tipo político electoral”.

“Del 5 de marzo al 2 de junio si bien hay algunas publicaciones, se aprecian en el contexto de la esposa de un candidato, se puede determinar que las fotos fueron espontaneas, muchas de ellas las llamadas selfies”, insistió el magistrado Indalfer Infante.

Los magistrados determinaron que por su aparición en el video "Arráncate Nuevo León", Samuel García sí deberá ser sancionado, aunque el monto deberá ser modificado por el INE.