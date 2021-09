Pareciera que de nueva cuenta el arbitraje perjudicó al glorioso club Santos Laguna. Una vez terminado el partido en la frontera, las redes se inundaron con reclamos al árbitro Santander, al VAR, a la Liga MX.

Discúlpenme y permítanme, independientemente del error del silbante y de la inoperancia del VAR (lo cual no es tema nuevo), ¿a qué jugó Santos en Tijuana? Pocas llegadas claras de gol. En el primer tanto, da la impresión que Lajud pudo hacer más. Pocas variantes, poca sorpresa, poca reacción. De no ser por Dória y su buena técnica de golpeo, Santos se hubiera ido en cero. En la pena máxima, Lajud se entrega en su afán de adivinar.

Sí, hay que revisar el tema del arbitraje, quejarse con la instancia correspondiente, exigir una investigación en forma, pero mientras de eso se encarga la directiva del club (al menos así debería ser), el entrenador tiene que ajustar en el campo de juego. Santos fue superado por los Xolos, ¿de eso nadie habla?

Algo similar pasó en Guadalajara, en el partido entre Atlas (el otro hermano Orlegi) y Monterrey. De igual forma, vimos a un Monterrey escaso de ideas, ¿de qué le sirve tener la plantilla que tiene si no hay forma de que el “Vasco” pueda aprovechar ese potencial? Tendría que preguntarse Rayados qué está haciendo y qué está dejando de hacer.

Ambos equipos tienen los mismos 11 puntos, producto de dos triunfos, cinco empates y una derrota. Ambos perdieron el invicto en la jornada que recién concluyó y se ubican en la posición 6 y 7 de la tabla; Santos, arriba por mejor diferencia de goles. Ambos están para pelear más, aunque sí, hay que decir que los dos tuvieron ausencias el fin de semana anterior.

En otras noticias, la NFL está de regreso. Por fin, volvemos a ver el deporte de las tacleadas en su máxima expresión, aunque no esté exento de irregularidades. ¿Cómo es posible que no se haya marcado una interferencia ofensiva en el pase a Godwin para que los Bucaneros lograran (a la postre) su primer triunfo de la campaña? ¿Será que otra vez veremos a Tom Brady en el Súper Domingo? Espero que no, el deporte necesita recuperar credibilidad. ¿Para qué es entonces tanta tecnología en el pleno siglo de las comunicaciones?

Finco mi esperanza en que esta temporada el desenlace será distinto al no ser Tampa Bay el escenario donde habrá de celebrarse el Super Bowl. Por lo pronto, la emoción regresó. La paliza de Santos a Empacadores me hizo perder un kilo de costilla cargada, pero la derrota de los Patriotas me devolvió pronto la sonrisa al rostro. Las ligas de fantasía están activas, por lo que no se puede perder detalle de cada encuentro. Los pronósticos, encendidos; todos a sus puestos y que esto no pare hasta febrero del año venidero.

Dicen que la mejor parte del año ha comenzado. En Europa, arranca la Champions League con partidos muy interesantes desde la misma fase de grupos. Las Grandes Ligas comienzan a definirse rumbo a playoffs y hasta la acción del tenis y la Fórmula Uno han contagiado a medio mundo. Hoy, todos somos expertos y todos tenemos una opinión para compartir. Que se abra pues el debate, pero sobre todo, que podamos seguir disfrutando del deporte que tanto nos apasiona.

Esperemos que poco a poco disminuyan los errores de arbitraje en el futbol mexicano para que nos quedemos sin pretextos ante la derrota.

¿Le seguimos? Me encuentras en @Foko_54 [Twitter] y en @Champs_MX [Twitter, Instagram y Facebook]. ¡Feliz año nuevo!