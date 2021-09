'Yo no le quito a nadie la vacuna'; menor defiende amparo para aplicarse dosis contra COVID en México

"Yo no le quito a nadie la vacuna y nadie me la quita a mí porque yo tengo el mismo riesgo que uno de 60 años", aseguró en entrevista radiofónica Zulma González García, una de las niñas que recibió un amparo para poder vacunarse contra el COVID-19 en México.

En el programa de "Así las Cosas" con el periodista Carlos Loret de Mola, la menor con diabetes mellitus explicó que, a pesar de que la Cofepris autorizó que los niños mayores de 12 años puedan ser inmunizados con la dosis de Pfizer, ella aún no recibe la vacuna.

"Gatell dijo que todos los niños con comorbilidad tenían que ser vacunados, hasta ahora no me han dicho cuándo me van a vacunar, pero ya llevo la autorización de que sí debo de ser vacunada", destacó.

Durante toda la pandemia, Zulma y sus padres llevaron medidas estrictas para evitar un contagio, incluso, la menor cuenta que sus familiares salían solo una vez por semana para ir al súper.

"Hemos tomado medidas extremas porque la variante Delta está atacando a niños, de hecho se están muriendo niños", señaló.

Asimismo, recalcó que desde marzo o abril debió recibir la dosis contra el coronavirus por su diabetes tipo uno. "Por mi condición soy más vulnerable. Yo les decía que me tenía que vacunar antes que mi abuelita y antes que mi papá... tengo un riesgo igual que a los de 60 años", sostuvo.

Sin embargo, la menor, originaria de Xalapa, Veracruz, aclaró que tenía dos impedimentos para recibir la vacuna: "la primera es porque no estaban las pruebas de que niños menores de 18 años se podían vacunar y la segunda es porque hasta este 27 de agosto cumplí 12 años, por ello, mis papás metieron el amparo el 30 de agosto".

Al ser cuestionada por el también columnista sobre los dichos del subsecretario López-Gatell en torno a las vacunas para menores de edad, Zulma González externó su alegría de que el funcionario cambiara de opinión.

"Hace una semana, unos días, el doctor Gatell comentaba que no era necesario vacunar a niños, qué bueno que ya esté cambiando su perspectiva. Todos debemos de ser vacunados porque ese es nuestro derecho, el derecho a la salud, un derecho humano y ahí entra a ser vacunado, no importa la edad, tenemos que ser vacunados", dijo.

Hace dos semanas, a través de un video difundido en redes sociales, Gonzáles García le reclamó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud no haber recibido su vacuna contra el COVID-19, a pesar de tener una resolución judicial.