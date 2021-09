Activistas graban a una ballena golpeando su cabeza contra el vidrio de su estanque

El suceso fue grabado en un parque acuático llamado MarineLand, ubicado en Niagara Falls, Ontario, Canadá, cuando varios activistas en contra de las ballenas en cautiverio captaron a una ballena de 44 años de edad llamada Kiska golpeando su cabeza contra el cristal de su recinto debido a su supuesta tristeza por estar más de 40 años encerrada y haber perdido a sus demás compañeras de estanque.

Phil Demers, un ex entrenador del lugar, compartió el video en Twitter, argumentando que Kiska ha caído en comportamientos autodestructivos debido a la angustia de haber pasado la mayoría de su vida en cautiverio y porque ya vivó más que sus 5 crías, las cuales nacieron y murieron en el parque.

El video se volvió viral en redes sociales y hasta el momento el parque MarineLand no se ha pronunciado al respecto de la situación, informó el portal Daily Mail.

This video was taken on Sept 4th, 2021. Anti-captivity activists entered MarineLand and observed Kiska, their last surviving orca bashing her head against the wall. Please watch and share. This cruelty must end. #FreeKiska pic.twitter.com/sBCaKleH19