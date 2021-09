Días patrios

Esta es la semana en la que se inician los muy frecuentes festejos de la última parte del año, los Niños Héroes, la noche de El Grito y la proclamación de la Independencia son la pretemporada de lo que nos viene, si es que llegamos al final de este convulso año, tomemos el 12 de octubre como partido de preparación de esos entre nosotros mismos, para ir tomando forma el 20 de noviembre con un rival más serio y encarar con todo el GuadalupeReyes, la semana al igual que la anterior sirve para reanimar un patriotismo que raya muchas de la veces en lo ridículo, a falta de otros partidos de futbol en los que participamos directamente la postura ante la participación de Rogelio Funes Mori y su ausencia de gol, el espaldarazo que recibió por los jefes del vestidor ante el técnico nacional y la forma en que este ha respaldado la presencia del jugador en el once inicial ha dado para la discusión, no entendemos que el técnico pondrá a quien él decida y que los externos pueden decir misa y esto no cambiará, no conozco a un técnico que no se muera con la suya ¿Con quién inicia la lista? Esa lista de nacionalizados que han formado parte desde hace ya casi 100 años de existencia de la Selección Nacional formada en 1923, antes de esto y para que usted decida si se corta las venas o se las deja largas algunos datos de mexicanos que nos han enorgullecido, si usted es del rock de los sesenta le comento que Angélica María nació en los EEUU, Enrique Guzmán en Venezuela, pero vamos mucho antes Jaime Nunó coautor de nuestro bello Himno Nacional nació en España y llegó ya adulto a nuestro aún en ese entonces joven país, hemos presumido el origen zacatecano de Tomás Alva Edison, por desgracia no existe un dato firme por la perdida de documentos en la época revolucionaria, volvamos al siglo XX para ver que Luis Miguel nació en la Isla del Encanto.

Muchos jugadores han vestido nuestra camisa nacional, iniciando con Julio Lores, nacido en Perú allá en 1935 en unos Juegos Centroamericanos, en el mismo año Lorenzo Camarena nacido en España y en los mismos juegos efectuados en El Salvador, Antonio López Herranz que después de militar en el mismísimo Real Madrid jugó los Centroamericanos de 1938 para después ser técnico nacional en primeros Mundiales de 1954 y 1958, el queridísimo y siempre bien recordado Don Jorge Romo, que después de ser jugador fue un directivo muy apreciado de la FEMEXFUT y padre de mi compañero el Dr. Jorge Romo, don Jorge de padres mexicanos nació en Cuba, y participó en tres Mundiales: 50, 54 y 58. Carlos Blanco nacido en España jugó en el Necaxa de donde fue llamado a la Selección para los Mundiales de 1954 y 1958, después en 1961 Carlos "El Charro" Lara ampliamente conocido en los primeros años de la Primera División del futbol en nuestra Comarca con el Laguna participó con el Tricolor en las eliminatorias para el mundial de Chile de 1962, tuvieron que pasar 40 años para que otro conocido de la Laguna Gabriel Caballero participara en el Mundial de CoreaJapón en 2002, después vendría la estancia más prolongada con Antonio Naelson "Sinha" originario de Brasil y estuviera desde el 2004 hasta el 2013 y en dos Mundiales el de 2006 y 2010 de Alemania y Sudáfrica para convertirse en el jugador nacionalizado con más partidos con nuestra Selección, después la lista se hizo más frecuente, con polémica Guille Franco participa en Alemania 2006, Leandro Augusto, Lucas Ayala, Damián Álvarez, Chaco Giménez y por un buen tiempo de 2008 a 2015 nuestro "Toro" Matías Vuoso, puedo poner el ejemplo de otros que por reglamento no fueron llamados como Rodrigo "Pony" Ruiz, convencido pleno y amante de este su país y de nuestra Comarca que sin duda alguna hubiese sido llamado, por esto y de acuerdo a la ley universal emitida por la gran Chavela Vargas, una vez nacionalizado Matheus Dória eres dueño de competir por un llamado y un puesto en nuestra Selección ¡porque los mexicanos nacemos donde nos da nuestra ch… gana! ¡Hasta la próxima!