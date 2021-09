Por ahí de noviembre Santos Laguna va a extrañar tres puntos que le han sido arrebatados por árbitros incompetentes y tendenciosos en sus últimas dos visitas. En León el árbitro no quiso que el Santos ganara y el viernes en Tijuana, Luis Enrique Santander decidió que el equipo del gritón Almada que lo tenía harto, perdiera. Se lee simplista pero eso parece. Pudiera ir más lejos y hablar de complots orquestados y de consignas pero por hoy dejémoslo ahí.

El asunto es grave, tres puntos son muchos, tres puntos robados es ser afectado gravemente en tus intereses, alcances y planes. Santos Laguna sin ningún problema ya puede reclamar un torneo adulterado. En las dos ocasiones la forma del daño fue similar: ambos penales en tiempo de compensación, ambos inexistentes, además, en el de Tijuana, Santander ni siquiera se dignó a irlo a checar al VAR, caray, un descaro.

La dirigencia del equipo lagunero no puede dejar pasar esto. De fuentes cercanas al club me informan que las inconformidades han sido comunicadas por canales oficiales desde hace tiempo. El tuit de queja del presidente Dante Elizalde después del partido contra Bravos fue un acto que también va más allá de lo oficial y en donde se nota la desesperación de que la cosa no cambia a pesar de las observaciones y quejas respetuosas en tiempo y forma.

Si el problema es de incapacidad, hay que pedirle cuentas a Arturo Brizio, que con el micrófono se las sabía de todas todas y en el escritorio ha batallado. No hay manera de defender estas dos estafas al Santos.

Si el problema es de corrupción y hay una consigna para que el Santos sea afectado por el motivo que sea, también se debe llegar a las últimas consecuencias y ser claros en el tema tanto con medios de comunicación como con la afición.

No se puede jugar sin el piso parejo. Y con árbitros tan malos. La cosa tiene que parar porque puede ir a peor. Si esto de los árbitros contra el Santos se queda en una situación de reclamos ocasionales todo seguirá igual. Se requiere un llamado enérgico como aquel en tiempos de Pedro Caixinha en donde sinceramente sí se notó un cambio después del llamado que los jugadores santistas hicieron en la sala de prensa del TSM. El Santos y Caixinha se hicieron respetar y de ahí en adelante hasta un campeonato cayó.