Las Guerreras vencen de último minuto a Chivas en 'feria de goles' y suman cuatro triunfos al hilo

Las Guerreras siguen haciendo historia en la Liga MX Femenil. Anoche en cardíaco y emocionante partido, vencieron con gol de último minuto 5-4 a Chivas en el Corona e hilaron cuatro triunfos por primera vez en su historia.

El dramático y agónico triunfo, permitieron que las albiverdes escalaran hasta la cuarta posición, desbancando al América por diferencia de goles. Las Águilas empataron 1-1 en Ciudad Juárez ante las Bravas.

Y es que el encuentro comenzó de manera frenética, donde buscaron adueñarse de la posesión del esférico. Apenas a los tres minutos, la arquera local Nicole Buenfil, evitó el gol olímpico de Carolina Jaramillo.

Al 5', en una excelente jugada tejida de las locales cayó la apertura en el marcador a través de Daniela Delgado, en su partido 100 con la playera santista. El gol desconcertó a las tapatías, que batallaron para acercarse al arco de Buenfil. La santista Katia Estrada fue amonestada al 17'

Un minuto después llegó el segundo gol de las Guerreras, gracias a un buen desborde de "Paleta" Gómez por izquierda. El dominio parcial era para las pupilas de Jorge Campos, aunque las del Rebaño Sagrado no se achicaron.

En el minuto 25, Gabriela Valenzuela remató de cabeza dentro del área, pero la pelota fue atajada por Buenfil. Las visitantes acortaron distancias mediante el cobro de una pena máxima.

La anotación le dio mayor confianza a las rojiblancas, que buscaron mediante todas las vías el gol del empate. Un tiro de Peraza fue bien controlado por Celeste Espino en la última aproximación de las laguneras.

A pocos instantes de irse al descanso, cayó el empate a dos goles del Guadalajara mediante un servicio venenoso desde la pradera derecha, sin que la zaga local pudiera despejar el peligro.

En el complemento, Jorge Campos realizó la primera modificación, reemplazando a Estrada, condicionada por la amonestación. Ingresó "La Flaca" Quiñones, por lo que Karyme Martínez, tuvo que cambiarse de banda,

De nueva cuenta, las de la Comarca se fueron arriba en el marcador, por conducto de Ramírez al 58', aunque antes, la seleccionada nacional femenil Sub-20 había desperdiciado una jugada por la misma banda derecha.

El nuevo empate no tardaría en caer, donde las tapatías aprovecharon una doble desatención defensiva, para ponerse una vez más en la pelea en el marcador.

Tanto el "Chore" Mejía como Campos Valadez realizaron sus últimas modificaciones en la recta final. Al estratega local le salieron los cambios, ya que Mariela Mirón colaboró con una asistencia y Quiñones con el gol de tiro libre en la última jugada.

Las Guerreras llegaron a 20 puntos y en su próximo duelo tras la pausa de la Fecha FIFA Femenil, recibirán en el TSM al Monterrey, que aprovecharon el tropiezo de las Chivas y la goleada que le propinaron a Tijuana, para ubicarse segundas en la tabla.

Goles