¿Y Acapulco qué?

Aquí hay un sol maravilloso y el mar está bastante tranquilo. no hay inundaciones terribles como en otras partes del país. Lo malo es que no hay gobierno, está saliendo uno y no ha entrado el otro. La gente que informa (salvo de las redes sociales gente como, tú y yo) la información está fluyendo poco a poquito.

NO HAY INFORMACIóN OFICIAL CREÍBLE. Dicen que no pasó nada, que solo hubo un muerto en Coyuca - le cayó a un motociclista un poste en la cabeza- …. quien sabe… Se entera uno por ejemplo a través de mi excelente Lic. Navarro dueño de un piso en un edificio pequeño de la Costera que está a punto de derrumbarse … El sismo de 7 de septiembre del 2021 tiene que quedar en los anales del puerto como uno especialmente fuerte y largo, completado en los días siguientes por infinidad de replicas más o menos fuertes. Tiene que investigarse. No se trata de espantar a nadie, pero no he hablando con una sola persona que se crea eso de que fue de 7.1 de Richter. HEMOS VIVIDO MUCHOS OTRO SISMOS. Estas son las mediciones de los grandes sismos que hemos SOBREVIVIDO para que vean a decirnos cuan rete matemática es la naturaleza: 19 de septiembre de 1985 sismo 8.1 con epicentro en Michoacán 7 de septiembre de 2017 sismo 8.2 con epicentro en Chiapas 19 de septiembre de 2017 sismo 7.1 con epicentro Morelos Y 7 de septiembre 2021 sismo ¿7.1? con epicentro en Acapulco. La gente con tal experiencia está de acuerdo en decir que este último fue el más fuerte y largo de todos los vividos. Se dio en el suroeste de Acapulco a las 20:47:47 horas al parecer a 11 km bajo el mar frente a lo que es en el puerto el Hotel Emporio. En toda esa zona de La Diana hay casas y edificios sumamente dañados. Hay quien dice que desde hace 115 años que no había un sismo tan fuerte en Acapulco. Es pues lógico que dude la gente del famoso 7.1 II CASA TROPICAL El primer gran sismo que viví en Acapulco fue en 1957, la primera noche que llegamos. Voló de su pedestal en la Capital, EL ANGEL DE LA INDEPENDENCIA en la avenida Reforma, símbolo de la Ciudad. En Acapulco mi hermano Mauricio, una amiga y yo esperábamos a mis padres y amigos que se habían ido a bailar a la Isla de la Roqueta. El bungalow se cimbró y todos los vidrios reventaron muy cerca de nosotros. Fuimos a buscarlos muy asustados, sin buen éxito, pero regresaron tarde sanos y salvos. En el camino vimos casas caídas y al día siguiente regresamos a la Capital. OTROS SISMOS DEL PACIFICO El Pacífico como se sabe no lo es tanto: es un sector sísmico y anuncia mediante rayos y centellas su enojo. Dos días antes de un famoso terremoto de San Francisco de 1906, por ejemplo, se vieron rayos de luz a lo largo del suelo. como hoy aparentemente sucede a decir de mi asistente Gerardo. Y en el caso de Quebec, Canadá, en 1988, un brillante globo de luz rosa y púrpura se avistó 11 días antes del devastador temblor… Un fuerte sismo, de magnitud 7 y con epicentro en aguas del Pacífico, sacudió con fuerza el territorio de Costa Rica el miércoles 22 de julio 2021 y provocó la caída de objetos en las zonas más cercanas al epicentro, mientras que las autoridades han descartado alerta de tsunami. En la madrugada del miércoles 18.8.2021 se presentó un sismo de 6,8 grados cerca de la costa de Port-Olry, en Vanuatu, una isla ubicada en Oceanía. Managua, Nicaragua, 11 ago. 2021 (EFE). Un sismo de magnitud 5,1 en la escala de Richter sacudió este miércoles la costa nicaragüense del Pacífico, sin que de momento se reporten víctimas ni daños materiales, aunque sí alarma en la población, informaron fuentes oficiales. Esto sucedió en mi casa el 7.9.2021 EN RECUERDO DE TRES GRANDES ARTISTAS... Tengo bellas obras de amigos escultores, ya fenecidos. La noche del sismo sus obras se cayeron y por fortuna no les pasó nada: 1.- El "Magiscopio" de cristal, de Feliciano Béjar. (mexicano) 2.-"La Nave va" de bronce de Pal Kepeyes. (húngaro- mexicano) 3.- La más grande, una obra de madera muy pesada del escultor (francés) Goulven Elies que no sé cómo se zafó de su base de metal sobre la terraza. Ahora está dentro. Vamos a esperar más adelante, cuando cambie el gobierno de Guerrero, más información; por lo pronto congratulémonos de que no hubo al parecer tantos muertos como se acostumbra porque entonces sí hubieran aprovechado algunos…De momento, no nos queda de otra estamos recibiendo 415 REPLICAS. Hay que esperar que se calmen. (Derechos reservados).