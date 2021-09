Toda una vida al volante; taxista saltillense cumple 50 años en este oficio

Con cincuenta años al volante, Antonio Carrillo Hernández, se ha convertido en uno de los taxistas de mayor antigüedad en el oficio, el cual aprendió de su padre, quien fue el pionero de Radio Taxis Saltillo.

Antonio Carrillo, quien es actualmente esposo de Rosantina Fraustro, padre de dos hijas y abuelo de varios nietos, era tan solo un adolescente de 15 años de edad, cuando empezaba a trabajar como taxista junto a su padre.

“Yo siempre le ayude en el taxi, aunque yo tuviera otros trabajos como mecánico. Mi padre no fue concesionario, él siempre fue taxista”, dijo

Indicó que fue cuando tenía 17 años que además tenía otros trabajos alternos, esto con el objetivo de comprar un taxi proprio a su papá.

Resaltó que fue gracias a otros trabajos que también realizaba, que logró regalar a su papá un taxi con placas, el cual era de la central camionera.

Narró que entre sus primeras carreras, por el año 1976 las carreras se cobraban a los usuarios hasta en 10 pesos, las cuales eran largas.

“En ese tiempo se trabajaba con carros de lujo grandes, pero no eran de recientes modelos, los cuales no tenían colores definidos por el Ayuntamiento, aún no salían los Tsuru, eran más Dogde, Ford, Chevi Nova y se podían subir hasta 7 personas en uno”, destacó.

Expuso que estos duraron 15 años en servicio, para que después circularan los de color verde, amarrillo y por ultimo los blancos.

“No había problema si tenían antigüedad de 20 años., pero que estuvieran en buenas condiciones, además estos vehículos costaban tres veces menos que lo que cuestan ahora. Además, incluso carros americanos, podían estar al servicio y compartir las placas con autos mexicanos”, destacó.

Resaltó que aunque a los 25 años decidió a estudiar una carrera en derecho, ya no pudo concluirla, pues ya contaba con familia.

Indicó que al mismo tiempo se tenía que hacer cargo de cinco hermanos quienes eran menores de edad.

“Hubo momentos en el que ya me decían 24 horas, pues estaba con estas responsabilidades y trabajaba hasta dos turnos”, indicó.

Manifestó que aunque es complicado trabajar como taxista, ha tenido varios logros en su vida, sobre todo sacar adelante a su familia e hijas de 38 y 39 años de edad, quienes actualmente se desempeñan como maestras.

“Para estar bien hay que ser concesionario, pues si es un trabajador, tiene que liquidar cuentas, no obstante, lo que está mal es que no tienen servicio médico, como otros trabajos que tienen prestaciones”, dijo.

Manifestó que actualmente hay más competencia, lo cual es bueno, pues antes, por el año 1980 debido a que Saltillo era más chico, solo había mil 500 unidades en servicio.

De acuerdo con el Instituto Municipal del Transporte hoy en día hay alrededor de 7 mil taxistas.

Resaltó que aunque se retiró hace diez años, a diario hace trabajos de taxista, pero en menor cantidad.

“Saco el carro en las tardes o en las mañanas, pero es más relajado, pues también tuve un transporte escolar para niños”, destacó.

Lamentó que derivado de la pandemia generada por el COVID-19, tuvo que deshacerse de bienes para hacer frente a la situación, pues además su esposa se encontraba recién operada del corazón.

“Vendimos el transporte escolar que usábamos, así como dos vehículos después”, dijo.

Por último, lamentó que pese a que es un trabajo de mucha responsabilidad, muchos choferes acuden a laborar en estado de ebriedad, situación que señala deber ser regulada por las autoridades, pues son motivo de varios accidentes.

Además, en relación con los operadores del servicio a través de las plataformas privadas como InDriver y Didi, Antonio Carrillo, resaltó la importancia de regularlos, pues generan una desigualdad en el pago de impuestos, lo cual deriva en una competencia desleal.