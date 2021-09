Derechos de no nacidos, en el olvido: Obispo de Saltillo

El obispo de Saltillo, Hilario González, lamentó que tras la resolución de la despenalización del aborto en Coahuila, los derechos de los no nacidos hayan quedado en el olvido, por lo que hizo un llamado a los organismos defensores de derechos y a las mujeres gestantes a reflexionar sobre esta decisión.

Lo anterior, ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sobre la Despenalización del Aborto, derivado de una acción de inconstitucionalidad.

Recordó que la Iglesia siempre aboga por la paternidad responsable al derecho a la vida, a la prevención, así como por las mujeres.

Lamentó que tras esta resolución se haya decidido por atender los derechos de las mujeres y se hayan olvidado de los gestantes.

Resaltó que si anteriormente con la despenalización, los hombres que embarazaban a mujeres se deslindaban de responsabilidades, ahora lo podrían hacer con mayor razón, por lo que lo anterior abre puertas a más problemas.

Hilario González, recordó que el pasado 7 de septiembre se emitió un comunicado titulado a Favor de la Mujer y de la Vida, en el cual se apela a la conciencia y el razonamiento de que se trata de dos vidas de las que se habla y no solo la de la madre.

“Estamos conscientes de los problemas de la complejidad que esto acarrea y de esta situación de la vida digna de la mujer, quien gesta una vida en su seno y la dignidad del que se está gestando”, dijo

Indicó que se estima que los problemas que enfrentan las mujeres y el estatuto jurídico de concebir a un no nacido, es un tema complejo con diferentes puntos de vista como lo son científicos, antropológicos, filosóficos, que no se pueden resolver de manera judicial

“Estanos consternados, pues no se ha dado ese ambiente y se redujo a una resolución jurídica y quisiéramos que fuera de una postura de polarización ideológica y sin apegos a posiciones políticas, económicas para encontrar un camino común a este problema multidimensional”, dijo.

Recordó que se habla de dos personas involucradas, que es la mujer y el que está por nacer, no obstante, esta situación involucra al padre del no nacido, aspecto que no se toca en ninguna de las resoluciones.

Ante esto hizo un llamado a los legisladores para equilibrar esta situación, al destacar que pareciera que esta resolución solo favoreció los derechos de la madre, olvidando los de su hijo.

El obispo reconoció que la cárcel no es la solución para las mujeres que están se encuentran discerniendo si favorecen o no esa vida en su vientre, no obstante, es necesario reflexionar ante esta resolución para que no se descarten los derechos del concebido aun no nacido.

“Ese derecho a decidir la interrupción del embarazo, pide también la madurez para decidir, voluntad libre, responsabilidad y libertad”, dijo.

👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste

Por último, hizo un llamado a las organizaciones defensoras de derechos humanos a poner atención sobre este tema.