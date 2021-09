Lonchera saludable: conoce su contenido ideal

Ya sea de manera presencial o a distancia, el regreso a clases es una realidad y vale la pena aprovechar la ocasión para recordar la importancia de la alimentación para lograr un óptimo rendimiento escolar.

Empezar el día con un desayuno equilibrado incrementa los niveles de energía, contribuye a mantener un buen estado nutricional y favorece la atención y concentración. A media mañana, es recomendable que los pequeños consuman una colación o refrigerio que ayude a mantener los niveles de energía y la glucosa que requiere el cerebro para estar alerta.

Ya sea para comerlo en casa o en la escuela, vale la pena mencionar cuál sería el contenido de una lonchera saludable.

Preparar una colación saludable e inocua, es decir preparada higiénicamente para que no nos cause alguna infección, requiere algo de esfuerzo, pero no es difícil. La clave es incluir alimentos variados para garantizar que cubrimos todos los nutrimentos que necesitamos, utilizar recipientes adecuados y seguir algunas medidas básicas de higiene y manipulación de alimentos.

Una colación saludable debe ser equilibrada y variada para lo cual se recomienda que incluya:

-Una porción de verduras (crudas y/o cocidas), procura que sean de diferentes colores y entre más, ¡mejor!

-Una porción de alimentos con hidratos de carbono (por ejemplo, pasta, pan, tortillas o arroz), preferentemente en versión integral.

-Una porción de alimentos ricos en proteínas: pollo, carne, pescado, huevo, leche o queso o/y leguminosas (frijoles, habas, lentejas, etc.)

-Una porción de fruta.

-Una bebida, preferentemente agua.

Realizar un menú de colaciones semanal o quincenal puede ser una buena estrategia para lograr una mejor organización y variedad en las preparaciones.

Al seleccionar lo que vas a preparar, es recomendable tener en cuenta la comida que se consumió en el desayuno o la que se consumirá al mediodía, evitando en lo posible repetir los alimentos.

También es importante ajustar el tamaño de las porciones a las necesidades individuales en función de la edad, actividad física, estado de salud, el clima en el que vives, entre otros.

La colación debe ser ligera pero nutritiva, procurando evitar las llamadas calorías vacías, es decir aquellas provenientes de alimentos con una baja densidad de nutrimentos por porción.

Una gran idea es involucrar a tus hijos en la elección y preparación de los alimentos que llevarán, con ello fomentarás su responsabilidad a la vez que les ayudarás a ir formando hábitos de alimentación saludables y las probabilidades de que la lonchera vuelva llena a casa serán más bajas.

Aquí te dejamos algunas ideas para un lonchera saludable:

OPCIÓN 1:

-Cuadritos de queso panela y jitomates Cherry

-4 galletas saladas o paquetito de tostadas de maíz

-1 manzana pequeña

OPCIÓN 2:

-Sándwich de mantequilla de cacahuate

-1 Yoghurt bebible

-Palitos de zanahoria y pepino con limón

OPCIÓN 3:

-Palomitas de maíz (2 tazas)

-2 rollitos de pechuga de pavo rellena de verduras

-1 mandarina