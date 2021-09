Frente a las sublíderes Chivas, las Guerreras del Santos Laguna van por su cuarta victoria en fila

Las Guerreras del Santos Laguna buscarán su cuarta victoria en fila cuando reciban hoy en el estadio Corona a las Chivas Rayadas de Guadalajara, en actividad de la jornada 9 de la Liga MX femenil.

Una auténtica prueba de fuego tendrá Santos, ya que el "Rebaño" marcha en segundo lugar de la clasificación, no ha perdido, y apenas ha permitido tres anotaciones.

En un día inusual, debido a la fecha FIFA de damas, las Guerreras quieren seguir extendiendo la racha positiva del certamen, donde no han dejado de sumar puntos desde la segunda jornada.

El silbante Carlos Alberto Pérez Gutiérrez, será quien dirija el encuentro a partir de las 21:00 horas.

El Rebaño Sagrado viene de ganarle el clásico tapatío por la mínima diferencia a las Rojinegras del Atlas la semana anterior, mientras que las Albiverdes sacaron una valiosa victoria 3-2 viniendo de atrás en la Angelópolis ante la Franja del Puebla.

Será el primero de dos complicados cotejos en casa para las Albiverdes, que el lunes 27 de este mes recibirán a las Rayadas de Monterrey, otro de los equipos poderosos del torneo.

Tigres va a la cabeza del torneo y como única escuadra con paso perfecto, casi a la mitad de la fase regular, por lo que las rojiblancas, que vestirán esta noche todo el uniforme en negro, pretenden darle alcance al igual que las Rayadas, que suman los mismos puntos que las Chivas.

A HACER HISTORIA

Las Guerreras buscarán por primera vez hilar cuatro victorias consecutivas en su historia, la primera vez que consiguieron tres triunfos en fila fue en el torneo Clausura 2018.

En el plano individual han destacado a la ofensiva la delantera Alexia Villanueva con seis anotaciones, quien ha marcado en los últimos tres partidos y tiene dos dobletes consecutivos.

También ha hecho un excelente torneo la capitana Cinthya Peraza, que también suma seis anotaciones. Alexxandra Ramírez ha marcado tres tantos y Daniela Delgado dos, siendo piezas fundamentales en el ataque de las Albiverdes, la segunda mejor ofensiva del torneo con 21 tantos.

LLEGA A CIEN PARTIDOS

Precisamente Delgado llega mañana a la centena de partidos disputados con las Guerreras. La mediocampista que está cerca de cumplir los 19 años ha jugado ocho torneos con las Guerreras y en total suma siete goles.

La mediocampista habló acerca de lo que es llegar a esa cifra con las Guerreras.

"Estoy bien contenta que sean cien partidos en la Liga, pero mejor aún siendo Guerrera", mencionó. "Me ha tocado vivir todo dentro del club y ha sido de muchísimo aprendizaje, cosas buenas, cosas malas, cosas que voy a recordar siempre y me llevaré en el corazón".

Sobre el torneo de las Albiverdes, dijo que está segura que llegarán a la liguilla, y se ilusiona con un campeonato.

"Quiero llegar a la liguilla, estoy segura que en este torneo lo vamos a lograr, el equipo ilusiona y lo estamos haciendo bien. Quiero llegar a la liguilla y después pensar, porqué no, en un campeonato con Santos. No me quiero ir del club sin un campeonato", expresó.

ACTIVIDAD

Desde ayer se puso en marcha la novena fecha, con el triunfo 2-1 del Cruz Azul en La Noria sobre el Toluca. En la jornada dominical, habrá seis partidos en diferentes frentes.

Las Águilas jugarán con Juárez buscando volver a sumar de a tres luego de dividir unidades con Pumas.

Tras ocho compromisos, Xolos vive su mejor arranque de torneo y visitará a las Rayadas, mientras que Puebla recibirá a Gallos. En San Luis Potosí se medirán el Atlético y el Atlas, y Tigres buscará seguir su impresionante paso recibiendo a Pachuca.

Por otro lado, mañana Necaxa se medirá a las Cañoneras y la jornada finaliza con el juego entre León y Pumas en el Bajío.