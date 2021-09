ENSAYO SOBRE LA CULTURA

INDEPENDENCIA: OTRA PIEDRA EN EL ZAPATO

El fomento de la división entre los mexicanos, promovido por nuestro señor Presidente López, puede abarcar también la independencia. No basta enfrentar a pobres y ricos, despotricar en contra de la clase media; no basta distorsionar el entendimiento de la historia a favor de intereses particulares, no basta dividir la descendencia española de la indígena, como si se tratara de razas puras; eso es fascismo. Quitar la estatua de Colón para poner la de una indígena, que con todo el espacio que hay en la ciudad de México la pudieron haber puesto en cualquier parte, sólo se trata de dividir, de hacer berrinche, una de las tantas características que tienen los dictadores.

Como bien dicen por ahí, la conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles, que más bien fueron los criollos. Pero las circunstancias que ocasionaron este movimiento fue, inconcebible, la propia independencia de España de las guerras napoleónicas y de un rey intruso que se llamó José Bonaparte, en defensa de los derechos de un rey que fue, este sí, el peor de todos y que se llamó Fernando VII.

Se le adjudica el movimiento a Hidalgo, quien perdió la guerra. Al principio triunfó, hasta llegar al cerro de las cruces y después se replegó para ser vencido en el puente Calderón. La matanza de la alhóndiga de granaditas no se le critica de la misma manera que a Cortés, la de Cholula; pero que nuestro cura perdió alguna veces los estribos, los perdió, permitiendo a sus huestes el saqueo sin cortapisas, lo que le trajo distanciamiento con Allende quien era militar y deseaba el orden.

Traicionados y apresados, condenados y ejecutados, las cabezas de nuestros próceres fueron a dar a la dicha alhóndiga. Rayón quedó designado por Hidalgo, para ser un estrobo para Morelos quien volvió a hacer resurgir el movimiento, con más idea de lo que debiera de hacerse. Se supo rodear de gente, como los Bravo. Los "sentimientos de la nación" es un documento que todo mexicano debería de leer. Fue muy testarudo al intentar la toma de Acapulco, varias veces; eso lo debilitó. El proteger al congreso de Apatzingan. Al fin de cuentas, fue apresado, juzgado y ejecutado.

Los resquicios los representan Victoria y Guerrero, mujeres, como Leona Vicario, pero ninguno con la fuerza suficiente para terminar la gesta. Entonces surge el que a rio revuelto lo convierte en ganancia de pescadores: Iturbide.

General realista, se supone que va a enfrentar a Guerrero, después de una escaramuza pacta con él y se vuelve contra el virreinato. En Iguala nos da bandera, la trigarante. Firma el acta de independencia con el último virrey que no llega a la ciudad de México.

¿Por qué Iturbide no puede ser héroe? Porque para muchos es un oportunista y un traidor. Simplemente aprovechó las circunstancias, según dicen. No contó con el apoyo popular. Las discusiones no terminarán Se convierte en emperador Agustín I, y el circo le durará tres años.

¿Qué nos trajo la Independencia? La inestabilidad hasta 1857. Dos partidos políticos soportados por dos logias masónicas. A la cabeza de una: Poinsett, embajador norteamericano. De la otra, Bravo. Ninguno con el suficiente poder para permanecer o hacer algo por la nación, más que endeudarla. Después vendría el gran payaso; otro López, el de Santa Ana, por medio del cual perdimos la mitad del territorio. Ni para qué acordarse.

Esto es lo que se logra cuando divides. Nos peleamos entre nosotros, nos dejamos engatusar por los líderes, la traición y la corrupción se vuelve modo de vida, se reescribe la historia a conveniencia y se nos va en discusiones que no resuelven la situación.

Pero nuestro principal problema es desconocer la historia. ¿Cuántos de nosotros nos interesa saber quiénes somos? Es más fácil rodearnos de informaciones orales sin poner mucho en duda las fuentes en las cuales se basa. No quieren que nos demos cuenta de que venimos de dos grandes imperios con una historia muy ancestral; dos imperios que están unidos por medio de nuestra sangre: El Español y el azteca. El producto de ellos somos nosotros.

La información existe, es cuestión de que la busques y de que la consumas. Hay mucho más escrito sobre las culturas indígenas que sobre la colonia. Si no conocemos sus logros y cómo lo hicieron, no los podemos defender ni atacar. La historia es lo que es, no la puedes cambiar. Si sabes lo que sucedió es imposible cometer los mismos errores. Los estamos cometiendo.

Soy español y soy azteca. En mi pasado está Ahuizotl y Cortés. Cuauhtémoc es un héroe derrotado como todos los que nos gusta alabar. El único héroe con el que contamos como vencedor es Juárez, de raza indígena. Todos los emperadores aztecas a excepción de Axayácatl que perdió contra los tarascos.

Los mexicanos actuales somos producto de estas conquistas. Para bien o para mal de ahí venimos y es mejor que lo aceptemos. Si entre nosotros fomentamos la división, nos estamos derrotando. ¿Independientes de qué?