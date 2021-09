LA COLumna del perro

CARTA DE UN PERRO MUERTO A SU DUEÑO

No llores por mí…

Me has dado un hogar donde cobijarme, me has proporcionado alimento y sobre todo, me has dado tu amor y tu compañía. Lo último que querría es verte sufrir por mí.

Ahora que no estoy contigo, no quiero verte triste. Deseo que cuando pienses en mí sonrías, pues así sabré que mi recuerdo te hace feliz.

Quiero que recuerdes los buenos momentos que compartimos, nuestras muestras de cariño, nuestros juegos… y sí alguna vez te defraudé o me porté mal, perdóname…

Y, por favor, no tires mis juguetes, ni mi cama, ni mis cosas, porque en este mundo hay muchos otros perros, que no tuvieron la suerte que yo tuve y viven en soledad, tristes sin cariño y sin hogar… y quisieran que tú los adoptaras, para que llevaran una buena vida como yo la tuve contigo.

No, no lo digas que no quieres tener más animales… eso me hace pensar que el tiempo contigo no te hice feliz.

Por favor, que mi muerte no sea en vano, que sirva para que otro tenga la suerte de poder vivir y conocer lo maravillosa que es tu amistad, que conozca la "vida de perro", que descubra el cariño.

No estés triste… Yo no lo estoy, porque sé que guardas el inmenso cariño que me tuviste en un rinconcito especial para mí en tu corazón…

CON MUCHO AMOR TU MASCOTA:

Y ahora para terminar una gota de filosofía: quizá los perros no sean toda tu vida, pero hacen que tu vida esté completa.