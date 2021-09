Durango suma 11 muertes maternas

A pesar de los avances de la ciencia médica y los programas especializados de salud, las muertes por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto continúan ocurriendo en el país.

En 2021, en el estado de Durango se han registrado 11 muertes maternas, mientras que a nivel nacional son 728 los casos contabilizados.

Con información actualizada al 11 de septiembre, se tiene que la cantidad de defunciones que se han presentado en Durango por este motivo representa el 1.5 por ciento del ámbito nacional.

Las entidades federativas con más defunciones maternas son: Estado de México. con 98; Puebla, con 45; Veracruz, con 44; Jalisco, con 44; Chiapas, con 40; y la Ciudad de México con 37.

En conjunto, los fallecimientos maternos en estas seis entidades suman el 42.3 por ciento de los registrados en el país en el año en curso.

En contraparte, el estado de Colima reporta solamente dos muertes maternas durante el periodo de referencia.

El año pasado, Durango registró nueve muertes maternas, cifra que se redujo de forma considerable, respecto de 2019 cuando se alcanzaron los 19 casos.

En la entidad, seis muertes maternas han sido reportadas por la Secretaría de Salud, dos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y en dos no hubo atención. A nivel nacional, 346 fallecimientos han sido reportados por la Secretaría de Salud, 181 por el IMSS, 10 por el IMSS Bienestar, 17 por el ISSSTE, dos por Pemex, cuatro por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 42 en el ámbito particular y 126 no recibieron atención.

Este año la principal causa de defunción materna en el país es el COVID-19, con el 43 por ciento de los casos con el virus confirmado. Por edema, proteinuria y trastornos hipertensivos que complican el embarazo, el parto y el puerperio, se reportan el 11.3 por ciento de los casos.

El embarazo, el parto y el puerperio no son enfermedades, no obstante, bajo ciertas circunstancias pueden conllevar a la muerte de la madre y del recién nacido.