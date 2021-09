Bukele, nuevo autoritarismo en AL

Pareciera que el autoritarismo está de moda en América Latina y el Caribe. Nicolás Maduro, en Venezuela, ha generado en esa nación sudamericana la mayor crisis económica y humanitaria de su historia, obligando a millones de personas a migrar por toda la región. Daniel Ortega, en Nicaragua, buscando mantenerse en el poder de forma indefinida, ha violentado el estado de derecho y ha desencadenado una persecución feroz hacia toda aquella persona, grupo político u organización social que se atreva a disputarle el control del Estado. Pero si estos comportamientos políticos de gobiernos considerados socialistas preocupan, qué decir de los que se proclaman de derecha.

Bolsonaro, en Brasil, desde el mismo momento de su posesión, demostró que no respetaría los poderes legislativo y judicial por lo que mandaría con los militares, a quienes no solo les dio los cargos más importantes, sino que además, les otorgó autorización para actuar a sus anchas, en un país donde la sombra de la dictadura renace. Qué decir de Colombia, cuyo presidente Duque, arropado por el poder que le da el expresidente Uribe, tiene el control del Congreso, la Fiscalía, la procuraduría, los órganos de defensa de derechos humanos.

Podríamos recordar también lo que fue el golpe de Estado que se dio en Bolivia; en los pocos meses que duró, las acciones de los golpistas fueron claramente las de destruir las instituciones y la democracia existente.

Como si este panorama político no fuera preocupante, vemos que el presidente Bukele, de El Salvador, ha logrado con el apoyo de varios de los jueces que puso a su servicio en la Corte Suprema de Justicia, la reelección presidencial. Pero lo preocupante no solo es el hecho de un segundo mandato que no le servirá de mucho a la afligida nación salvadoreña, sino las prácticas que ha venido desarrollando desde que comenzó su gestión presidencial.

De su falta de respeto a las instituciones no solo son sus discursos incendiarios inspirados en el expresidente Trump, sino sus prácticas antidemocráticas.

En El Salvador, donde la pobreza supera 30%, donde Bukele no ha logrado garantizar las condiciones de seguridad y de crecimiento económico que prometió, de donde tienen que salir diariamente cientos de migrantes huyendo de la violencia, el desempleo y la corrupción, torcer la ley para lograr una reelección es un camino al autoritarismo.