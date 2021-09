Verdades y Rumores

Por lo que no faltó quien sacara el ábaco para hacer cuentas y sumar los 400 millones de pesos menos que recortaron a la provincia a inicios de año en el gasto federalizado, o los 550 millones de pesos que se recortaron en este segundo semestre, sin contar los mil 500 millones que amenazan con ser víctimas de la filosa tijera de 2021. En materia de seguridad el presupuesto asigna la mayor parte de los recursos para seguridad a la Secretaría de la Marina, a la Guardia Nacional y a la Sedena, 141 mil millones, pero deja sin apoyos a los Municipios y Estados, al asignarles a las policías encargadas de la labor preventiva,

de vigilancia y las detenciones solamente 7 mil millones. Ahora la lucha por lograr algo más de recursos está en la cancha de los becados… Perdón, diputados federales por Coahuila. A ver qué cuentas dan.

***

Los que se pusieron a leer a detalle el presupuesto despejaron las dudas sobre el proyecto Agua Saludable para La Laguna, que con el paso de los días ve más la luz, ya que pese a los problemas legales que enfrenta ya tiene asignados 2 mil 300 millones de pesos en el presupuesto para 2022. Pese al emplazamiento que dio el presidente López Obrador en su última gira artística por La Laguna, en la que fijó como fecha el 3 de octubre para determinar el destino de los recursos a otros rubros si se tiene que cancelar la obra hidráulica, presupuestada en más de 11 mil millones de pesos, por los amparos, ahora se ve que fue una “acalambrada” para hacer presión. Por lo pronto las mesas de trabajo para la socialización del proyecto avanzan con la ayuda de los Gobiernos de las provincias de Coahuila y Durango, que van sumando. Solamente surge la duda de dónde van a salir los mil millones de pesos anunciados para apoyar a los 9 sistemas operadores municipales involucrados en el proyecto y con los que deben sustituir la vieja y fracturada red hidráulica llena de fugas y de deudas con la CFE y la propia Conagua por la falta de pago de sus derechos de agua.

***

Nuestros subagentes, disfrazados de policía sin examen de control y confianza, de esos que son obligatorios según la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nos reportan que donde es urgente comenzar con el proceso de entrega recepción, o por lo menos emprender una “revisión a fondo” del sistema de trabajo que están realizando en estos momentos, no solo los patrulleros sino los mandos medios y sus jefes, es en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón. La dependencia se ha convertido prácticamente en una isla, ya que al encontrarse sus instalaciones allá por el periférico, protegida como una fortaleza, lejos de los ojos curiosos e inquisidores, a nadie le rinden cuentas. Los que le saben al tema de la seguridad en los procesos de transición de Gobiernos, más aún cuando se trata de partidos políticos diferentes, destacan los riesgos de que la coyuntura sea propicia para que se cometan “travesuras”, o como dice la frase: “dejar hacer, dejar pasar”, y acusan que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Los subagentes mencionan que incluso al interior algunos elementos andan haciendo ruido e inventan cosas en las inestables redes sociales con el fin de desestabilizar, en tanto otros ya traen sus propias listas de posibles jefes que podrían llegar a ser directores y, como no han visto a nadie que por lo menos vaya a revisar el armamento, el parque vehicular o los sistemas de comunicación, pues ni se inmutan; por lo que representa la seguridad y mantener una percepción ciudadana favorable hacia este rubro, cada vez son más los que consideran que ya se debe dar el primer paso, en un área en que, dicen algunos, requerirán “cirugía mayor”.

***

Quienes salieron está semana a relucir, luego de años en el olvido, fueron los integrantes de la “Marea Roja”, aquel grupo de brigadistas, en su mayoría mujeres, asignados a realizar tareas de limpieza en parques, espacios públicos como la Plaza Mayor, la Alameda, el Bosque, vialidades como el periférico o bulevar Independencia, el retiro de pintura grafiti de los puentes, así como la desmalezada y otros trabajos que a toda costa buscan evitar los sindicalizados de la Dirección de Plazas y Jardines. El grupo fue cesado de manera fulminante en 2018 cuando cambió la Administración municipal y llegó el PAN. Ahora, con el regreso del tricolor, nuestros subagentes, que todo lo oyen y todo lo ven, nos reportan que el gobernador de la provincia de Coahuila lanzó al aire (entiéndase en modo instrucción) la recomendación de darles continuidad a los programas de mejoramiento urbano, y no solo mejorarlos sino presupuestarlos en vez de desaparecerlos, por lo que ya empezaron a levantar la mano los trabajadores “multifuncionales”, que quieren regresar al esquema municipal de los principales servicios, lo que significará además una oportunidad de empleo para un sector vulnerable, que además no gana ni la milésima parte que un asesor “fifí”. A decir de los subagentes, algunos espacios, como La Jabonera, la Línea Amarilla… Digo Verde —es que con eso de que casi ni la riegan—, así como el Paseo Morelos, recibirán sendos programas de rescate en los primeros días de la siguiente administración.

***

Los que no más no aciertan una son los encargados de los programas federales del Bienestar y que en la provincia de Coahuila están a cargo del superdelegado del Gobierno federal. Ya hasta parece que lo hacen adrede. No solamente fallan en las estrategias de los módulos del Plan Nacional de Vacunación dando origen a largas filas, sino que luego salen con que no completan con los biológicos y cómodamente echan la culpa a los ciudadanos al decir que no se registran debidamente en la plataforma oficial y por eso no les alcanzan las dosis; pero en el caso del pago a los adultos mayores de 65 años beneficiarios de las pensiones de plano no aprenden y los hacen vivir un suplicio, en una historia que se repite cada dos meses. Desde el pasado lunes empezó el pago en las instalaciones del Tecnológico de La Laguna, la antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UA de C y en el Palacio Federal. Los adultos mayores soportaron bajo el inclemente sol horas y horas de espera; varios se insolaron y algunos hasta tuvieron desvanecimientos por permanecer tanto tiempo de pie. No hay quien ofrezca una botella con agua, ponga sillas o toldos… Es más, ni quien pida apoyo a otras instituciones para mejorar el servicio. Las quejas proliferan, pero en vez de corregir las fallas, culpas por doquier.

Nuestros subagentes opinan que ahora que en el Presupuesto Federal la 4T dio un 40 por ciento de incremento a las pensiones para adultos mayores y de paso también les subió el monto de apoyo a las personas con discapacidad permanente, pues sería bueno dignificarles radicalmente también las condiciones de entrega de sus apoyos.