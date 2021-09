En Twitter, son varios lo internautas que han contado su historia y experiencias, y es que con la inexperiencia y la necesidad, el leer vacantes en las que les ofrecen puestos de "asistentes ejecutivos", "auxiliares de RRHH", "gerente de MKT", entre otros, con sueldos que son atractivos hacen caer a quienes se encuentran buscando empleo.

Son varios los nombres de empresas que fueron denunciados con los que venden la oportunidad de empleo, pero al llegar,todo es mentira, muchos de los usuarios revelaron que gastaron lo último que tenían de dinero en transporte para poder llegar a la entrevista, y que se prepararon con sus mejores ropas y un CV elaborado.

El usuario @LetrasChinas13, compartió un listado de los lugares que resultaron ser "fraudulentos".

Aprovechando que #RoyalPrestige es tendencia, aprovechemos para quemar lugares fraudulentos donde te ofrecen empleo y son ya sea para vender productos similares, perfumes, etc...

Como olvidar cuando me contrataron en mi primer empleo a base de engaños en Royal Prestige y no me dejaban salir de la oficina tuve que huir. pic.twitter.com/KpxRTM1rdk