Acusa PAN al regidor César Flores Sosa por manipulación de información

El Presidente del Comité Local del Partido Acción Nacional (PAN), Erik Ramos Treviño, señaló que el regidor plurinominal César Flores Sosa, manipula la información para golpear al actual administración pública.

El dirigente político indicó que el funcionario de elección popular plurinominal engaña a la ciudadanía con información municipal que solo un juez puede resolver.

"Habla del dinero que tiene que pagar Telmex al Ayuntamiento. Es un juicio en el que hay amparos (promovidos por la telefónica) y la presidencia no ha podido cobrar en años" sostuvo.

Expuso que no es, como afirma el expanista, de ir al banco a retirar de la cuenta de la empresa el dinero del litigio. Debe el juez ordenar el pago y que ya no haya más instancias a las que Telmex pueda acceder para no pagar.

Agregó que dos militantes panistas, ambos regidores de la actual administración, se dejaron manejar por Flores Sosa y fueron llevados a investigación interna por el partido por violar los estatutos al difamar con información falsa a representantes de Acción Nacional.

Ariel Venegas Castillo y Theodoros Kalionchiz de la Fuente enfrentan ante la Comisión de Honor y Justicia del Directivo Estatal del PAN el señalamiento.

Agregó que en el caso de Kalionchiz, que repetirá como regidor en la administración entrante, el comité municipal albiazul está en pláticas con él, para que no viole los estatutos, y si quiere renunciar irregularidades, que verifique su veracidad y acuda al PAN para actuar fundamentado y con la fuerza del partido.

"No de puede ir acusando de hechos que no existen o que no son como ellos dicen. Si es verdad vamos a defender al pueblo, pero si es información falsa o manipulada no vamos a caer en el engaño" afirmó.