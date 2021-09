De Inglesita

FALSAS PASIONES

De un tiempo reciente a la fecha, en Sudamérica (Brasil y Argentina, para precisar) se han presentado momentos bochornosos que ridiculizan la imagen del futbol de Conmebol. Sin embargo, parece que ciertos futbolistas disfrazan de violencia esa supuesta pasión y contaminan la naturaleza del deporte de cara a sus aficiones.

De bote pronto, como antecedente último (reciente, dentro de lo que cabe) se me viene a la mente la Final de Copa Libertadores entre Boca y River. Todos soñábamos con ver esa fiesta. Ajenos, desde México y descontextualizados por la distancia y seguramente el interés, comprendíamos que más que futbol, en la cancha (y tribunas) sobraría pasión. Pues sobró demasiado.

Lo que lucía como una excusa espectacular para reunirte con el televisor por poco más de hora y media se convirtió en una novela barata y “adornada” con dos de las hinchadas con mayor rivalidad a nivel mundial. Y lo peor no fue cómo lo gestionaron los equipos o jugadores. Mucho menos esperaríamos un comportamiento decente del aficionado. El ridículo fue de los directivos, que no sabían cómo reaccionar. No sabían qué comunicar ni qué palabras elegir. Al final, el juego de vuelta se llevó a Madrid y seguramente, allá se “vendió” como un fenómeno, un partido extraño y poco habitual.

Lo que ocurrió la semana anterior en el Brasil-Argentina rebasó todos los límites que haya visto. Francamente no me quedó claro quién fue el culpable, porque a primera instancia uno pensaría que fue orquestado por los locales. Entendible. Vienen de perder la Copa América en el Maracaná. Ahora vuelven a presentarse con público y bajo el temor constante de no haber perdido un solo juego en su historia de las Eliminatorias Mundialistas. Y no, no iba a ocurrir contra su rival histórico. Pero luego están las imágenes de Tite reclamando a los de AVINSA por la interrupción del juego. Todo necesita aclararse.

SEGUNDO TIEMPO Y a lo que voy es al papel pasional que venden los argentinos. En concreto los de la Premier League: ‘Dibu’ Martínez, Emiliano Buendía, ‘Cuti’ Romero y Gio Lo Celso. Sé que para ellos y seguramente para todos los futbolistas albicelestes es un orgullo inmenso defender ese escudo. Pero de ahí a saltarse las reglas incluso de tu propio equipo me parece una decisión completamente errónea. Hubo casos como el de Raúl Jiménez con los Wolves, o el propio Edinson Cavani, quienes no salieron de Inglaterra y continuaron entrenando con su club. A fin de cuentas, en menos de un mes estaremos teniendo nueva Fecha FIFA rumbo a la próxima Copa del Mundo.

Y luego viene la contraparte: FIFA castigará a los clubes que no cedieron a sus futbolistas. De esta forma, elementos importantes como Firmino, Fabinho o Allison para el Liverpool; Ederson y Gabriel Jesús para el Manchester City; Richarlison para el Everton; Fred para el United o Thiago Silva para el Chelsea, irían a la banca en esta próxima jornada que arranca. Hay juegos importantes para equipos como los Reds, que visitan al Leeds de Bielsa. O los Citizens que se miden ante Leicester

En suma, se tendrá que llegar a un acuerdo. Hay dos polos opuestos y, desde mi perspectiva, el futbolista debe remar hacia el mismo lado. Por una parte, están los que se desviven por representar a su país a costa de todo, y por el otro, quienes cuestionan a la FIFA y sus confederaciones por el exceso de juegos que llegan a disputar los jugadores en tan poco tiempo. Se abre un nuevo campo de batalla desde esta perspectiva.

TIEMPO EXTRA

Este fin de semana podría darse el nuevo debut de Cristiano Ronaldo con el Manchester United. Los Red Devils reciben al Newcastle de Santiago Muñóz el sábado a las 9 de la mañana. Atentos que también vuelve la Champions League a mitad de la próxima semana, habrá revanchas interesantes como el Milán-Liverpool y el Bayern- Barça.