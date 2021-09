Buen día estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. Tristemente llegó a su fin, la semana pasada, la temporada del PGA Tour, con el Tour Championship de la FedEx Cup, con gran resultado para nuestro mejor jugador mexicano, Abraham Ancer, quien finalizó en la novena posición, a pesar de no jugar una muy buena última ronda, la cual fue en el parde la cancha y un total de menos 10 golpes, pero sin duda una gran temporada para el de Reynosa, que lo ubica en el lugar 12 del Ránking Mundial de Golf, y se consolida cada día más, como el mejor jugadorLatinoamericano dentro del Tour.

El “Turco” es hoy por hoy, el tercer mejor jugador internacional del PGA Tour, solo por debajo del español y número uno del mundo, Jon Rahm, y del sudafricano Louis Oosthuizen. Ancer, que a lo largo de la temporada obtuvo 9 torneos en el Top 10, 18 eventos en el Top 25 y una victoria. Abraham terminó como líder al ser el jugador con mayor cantidad de rondas de 18 hoyos libre de bogeys, con 15 rondas, dato que nos habla de su gran constancia y confianza que el mexicano tiene en su juego.

Estoy seguro que la próxima temporada todavía será mejor para él, ya que esa famosa presión de ganar un título quedo atrás. Sigue descansar y prepararse para la próxima temporada. la cual estoy seguro será tan buena o mejorque esta 2020-2021, Felicidades “Turco”, y síguenos emocionando e ilusionado a todo México como hasta ahora.

En el ámbito local, todo está listo para el LXXXVII Torneo Anual del Campestre Gómez Palacio, que se llevará a cabo el próximo fin de semana, del 16-18 de Septiembre, con una gran bolsa en premios importantes, entre los que destacan un automóvil último modelo en todos los pares tres al primer hole in one del añejo y bello campo, así como un premiso sorpresa en el hoyo 16. Atractivos premios a los Oye’s como pantallas de 65” con un valor aproximado de 30 mil pesos, bolsas de golf Adidas, Drivers PXG, entre muchos otros premios, tanto dentro del campo, como muchas rifas en la ceremonia de premiación y clausura, donde además habrá un show sorpresa. En verdad vale la pena participar, me informan de una cantidad importante de jugadores foráneos que estarán participando, principalmente de la ciudad de Saltillo, por lo que el comité organizador está seguro que el evento será todo un éxito. A participar todos en este gran evento y qué mejor que pasar estas fiestas patrias, haciendo lo que más nos gusta, jugando golf. No te quedes fuera, informes e inscripciones a los teléfonos: 871714-2035 y 871-188-7672, o en las oficinas del club directamente.

Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas la medidas de prevención y protocolos del campo o club donde juegues. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.