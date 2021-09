Existía una investigación por aborto en Piedras Negras; quedó sin efecto tras resolución de la SCJN

La delegación norte I de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) dio a conocer que existía una carpeta de investigación por el delito de aborto, misma que ha quedado sin efecto, lo anterior tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) con la que se despenaliza el aborto en Coahuila.

Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, delegado en la Región Norte I de la Fiscalía General del Estado (FGE) con sede en Piedras Negras, dio a conocer lo anterior y señaló que se acata la resolución de la SCJN, pues de lo contrario se estarían violentando los derechos que tienen todas las mujeres.

“En esta región teníamos un caso que se estaba investigando y quedaría sin efecto después de aprobarse, ya que no se trata de una reforma, sino de una resolución, que no tiene que publicarse”, fue lo que manifestó Rodríguez Lozano.

El funcionario estatal señaló que no se puede criminalizar a la mujer por el hecho de ser mujer, y detalló que, ahora es un derecho de ella misma de tener o no el producto y por tal situación, el mencionado caso que se encontraba en proceso de investigación, queda disuelto al no existir la mencionada figura delictiva.