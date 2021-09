Rechazan comparecencia del director del Metro

Entre regaños del presidente de la Mesa Directiva, Héctor Díaz Polanco, reclamos de Morena y oposición, así como divisiones en el PRI, el pleno del Congreso capitalino rechazó, con 36 votos en contra y 23 a favor, la comparecencia del director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Guillermo Calderón Aguilera, para ampliar el cuestionario parlamentario tras el accidente en la Línea 12.

El punto de acuerdo fue presentado por el coordinador del PAN, Christian von Roehrich, firmado por Federico Döring y Héctor Barrera, quienes exigieron a Morena y aliados dejar de proteger a los responsables del percance. "Es necesario que el funcionario venga y nos explique sus respuestas que a nada nos llevan", dijo el legislador.

Mientras tanto, bajo la tribuna, cuando hablaba Von Roehrich los otros 16 panistas portaron fotografías y cartulinas para mostrar su rechazo a las indagatorias realizadas hasta el momento por la tragedia que enlutó a 26 hogares. Entre gritos de los legisladores, que por momentos impidieron escuchar al panista, el presidente de la Mesa Directiva a cada momento exigía orden y respeto al recinto. Sin embargo, pocos acataban la invitación. Hasta el propio Von Roehrich lo ignoró en varias ocasiones cuando le informaron que su tiempo había transcurrido, por lo que tomó hasta 14 minutos, cuando únicamente le correspondían cinco.

Por ello, el diputado local de Morena, Carlos Hernández Mirón, calificó como "pifia" el punto de acuerdo del PAN, "porque no pueden solicitar este tipo de acciones, que error tan terrible, esto fue solventado por la anterior Legislatura y ya concluyó", dijo desde su curul.

El morenista continuó: "Metieron una bola rápida que no les funcionó. No tienen fundamento legal, no tienen autoridad y solamente demuestran que siguen en la idea de llevar a cabo un circo mediático con una tragedia que nos ha afectado a todos". A las 12:26 horas y ante las dudas de los votos, Héctor Barrera exigió a gritos proceder a recoger el voto nominal, a lo que Díaz Polanco le respondió que acepta su propuesta, "pero no grite; no es necesario que lo haga".

Fue así como 36 legisladores de Morena, PVEM, una "sin partido" y cuatro del PRI, entre ellas la vicecoordinadora Mónica Fernández, Maxta González, Fausto Zamorano y Jonathan Colmenares, votaron en contra de la propuesta de Acción Nacional, mientras que fueron 23 a favor, del PAN, PRD y cuatro del PRI, entre ellos Silvia Sánchez, Tania Larios, Lourdes González y Joaquín Fernández.