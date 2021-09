Sin vacunarse, 20 mil personas de 40 a 49 años

Luego de que se diera a conocer que alrededor de 20 mil personas de entre 40 y 49 años de edad siguen sin vacunarse, el Ayuntamiento de Saltillo dijo desconocer los motivos por los cuales los ciudadanos no han acudido a aplicársela, toda vez que resaltó que todo lo relacionado con la vacunación ha sido competencia del Gobierno federal.

El representante del Gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, reveló que en Saltillo hay un déficit en este rango de edad de 20 mil ciudadanos que no han acudido a inmunizarse por alguna razón.

De acuerdo con Luis Carrillo, director de Salud Municipal, debido a que ni el Gobierno del Estado y el Municipio de Saltillo han intervenido, solo apoyado en la vacunación, no se tiene un registro de los posibles motivos. "No, no tenemos ese dato. En la vacunación no interviene ni Estado ni Municipio, es exclusivamente la Federación y ellos no nos hacen pública esta información", dijo.

Resaltó que se participa para facilitar el proceso, no obstante, no se ha hecho ninguna encuesta para determinar las posibles causas.

La semana pasada se dio a conocer que en Piedras Negras, el número de personas que se encontraban rezagados era de cinco mil personas, no obstante el alcalde Claudio Bres Garza manifestó que entre los motivos se encontraban el miedo de las personas para vacunarse.

En esa ocasión informó que tras recibir 1,500 vacunas, se hizo un cuestionario con las personas rezagadas que acudieron tarde a la aplicación, mismas que respondieron que la causa era por miedo, lo que calificó como una justificación nada razonable.