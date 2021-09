Diputada llama 'borracho' al expresidente Felipe Calderón en San Lázaro y provoca confrontación

La diputada del Partido del Trabajo (PT), Margarita García, llamó "borracho" al expresidente Felipe Calderón, frase que generó una confrontación al interior del pleno.

Durante la discusión de la Ley Orgánica de la Armada de México, que entre otras cosas contempla que dicho cuerpo militar coadyuve en tareas de seguridad interior, la legisladora criticó a los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN). Dijo que ahora "se rasgan las vestiduras", cuando durante la administración de Calderón usaron a las fuerzas armadas para reprimir.

"Era más cruel mandar a las fuerzas armadas a que asesinaran a quienes se atrevían a levantar la voz en contra de sus gobiernos borrachos, asesinos, coludidos con el narco. Hoy las fuerzas armadas no matan gente, no reprimen, no violan mujeres, no desaparecen personas, hoy la Armada está a la orden del pueblo", declaró.

La diputada sostuvo que la bancada del PAN es "hipócrita" y también arremetió contra Gabriel Quadri a quien llamó racista.

"Tienen a un Quadriculado paniaguado que dijo que si México no cargara con Oaxaca, Chiapas y Guerrero, México sería un país en desarrollo. Ustedes son racistas, asesinos, vividores", declaró.

Más tarde volvió a insultar al exmandatario: "Y les recuerdo que si sufren de amnesia y a quienes nos han llamado tarugos y tarugas, familiares del borracho de Felipe Calderón, que deberían tener vergüenza, pero como sus padres los educaron sin principios ni valores, son cínicos".

Tras su participación, el diputado del PAN, Elías Lixa, argumentó que de acuerdo al reglamento interno las injurias calificativas están prohibidas, por lo que pidió al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, retirar las injurias del diario de debates.

"Nosotros no tenemos problemas en debatir, pero que sea de acuerdo al reglamento, no vale la pena calentar la sesión por la aventura de una persona que únicamente sabe insultar en vez de presentar argumentos, solicito de manera formal sean retiradas las expresiones injuriosas del diario de los debates", puntualizó el albiazul.

La petición fue concedida, lo que generó la molestia de los petistas, entre ellos, Gerardo Fernández Noroña "presidente, te estás extralimitando en tus funciones, el artículo 69 dice que ningún diputado o diputada puede ser reconvenido y yo no escuché ninguna expresión injuriosa. Ahí se suben a decirnos majadería y media y nosotros no nos tiramos al piso de que retiren sus expresiones injuriosas que son muy injuriosas, es un debate duro, que aguanten los argumentos los clasistas y racistas paniaguados", expresó.

Tras el debate, la bancada del Partido del Trabajo dijo desconocer los insultos a los que se refirieron los panistas, por lo que pidieron que se les hicieran llegar por escrito la expresión injuriosa.