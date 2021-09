Número de suicidios aumenta en Coahuila

Hasta el 05 de septiembre, la Fiscalía General del Estado tiene contabilizados 197 suicidios en lo que va del año, la mayoría de estos fueron perpetuados por hombres, donde la situación sentimental es en la actualidad la causa principal.

Al menos en la Región Sureste, en la actualidad ya suman 85, por lo regular son más los hombres que mujeres los que deciden terminar con su vida, donde al menos en esta semana el más joven oscila en los 22 años y el más grande de 65 años de edad, sin embargo la tendencia es en adultos jóvenes donde se sigue presentando.

De acuerdo con el INEGI, Coahuila ocupa el tercer lugar a nivel nacional en cuanto al porcentaje de muertes por suicidio con respecto al total de muertes violentes con el 21.1, tan solo es superado por Yucatán con el 31.0, y Aguascalientes con el 24.7.

Según indicó la psicóloga forense de la Fiscalía General del Estado, Rosa Ofelia Sisbeles Alvarado, la mayoría tenían un empleo, son personas que laboraban, a pesar de ello, ya viene trabajando una situación de depresión, violencia, y la actual situación de la COVID-19, resulta ser un detonante.

Suicido y sus mitos

“Es importante que la gente conozca los mitos que generalmente señalamos en relación al suicidio, que son por ejemplo en el caso de los jóvenes, quien habla del suicidio no tiene la intención de cometerlo, lo cual es falso”, sostuvo.

Aunado a lo anterior, dijo que esto es una forma de comunicación, quizás no digan directamente que se quieren suicidar, pero si empiezan a comentar que se sentirá no estar en este mundo, que se sentirá si desapareciera, o a veces quisiera irse lejos, el hecho de abordar el tema ya es una señal de alerta, por lo que es importante hablar con ellos en lugar de cortarles la comunicación.

Destacó que el permitirles hablar les baja la ansiedad, lo cual es importante, pues quien esté hablando del suicidio puede estar pidiendo ayuda o apoyo, donde cabe recordar que por lo general las personas que contemplan el suicidio, presentan ansiedad.

Otro de los mitos es que la mayoría de los suicidas suceden repentinamente sin la advertencia previa, lo cual también es falso, según indicó.

Pues la mayoría da elementos con anterioridad, pues según explicó los suicidios se desarrollan por etapas, por lo que es importante identificarlo en una etapa temprana, más no cuando ya se está intentando suicidar. Desde que se inicia una idea suicida, se debe brindar atención psicológica y psiquiátrica.

Un mito mas es quien haya sido suicida una vez, nunca dejara de serlo, también es falso, pues si alguien intento en una ocasión, no por eso lo vamos a etiquetar y decir que siempre estará en riesgo y no es así, puede ser una situación que se trabaje, por eso es importante la atención y la terapia, a fin de que pueda manejar la situación y no volver a repetirla, todo depende del manejo que se haga.

Solo las personas con trastornos mentales son suicidas, es un mito totalmente falso, en realidad son muy pocas, es bajo el índice de personas con trastornos las que terminan con su vida, por lo regular es a causa del estrés, la violencia, entre otros factores los cuales juegan un papel importante.

Atención previa puede evitar un suicidio

Hoy en día los hombres son los que más se suicidan, la mayoría de ellos fue motivo por lo problemas can la familia, con la pareja, y esa parte de la violencia que no saben manejar, a veces detona en un intento de suicidio, lo cual es muy frecuente.

El abuso de sustancias, tanto en la violencia como en los intentos de suicidio, por lo general tiene que ver mucho con el consumo de alcohol y drogas, hay algunas drogas que son depresoras, entonces, si una persona ya se siente mal y todavía se droga y hay un depresor, se complica más la situación, pues se potencializa la idea e intentan el suicidio.

“Los datos de México en general, nos hablan que la enfermedades mentales son poco atendidas, todavía, y a veces tardan de 8 a 20 años en atenderse, o sea, tu presentas síntomas en la infancia y a veces hasta que se detona en edad adulta o adolescencia, es cuando llevan si bien te va a recibir atención”, indicó.

Añadió que de un porcentaje que va a atención, que es bajo, entre el 40 y 50 por ciento de ese porcentaje, no recibe la atención adecuada porque no nos damos cuenta de que por ejemplo, confundimos el ser psicólogos no es lo mismo que ser terapeuta, entonces ese es uno de los aspectos.

“La gente aún tiene mucho conflicto con la atención psiquiátrica, con el medicamento psiquiátrico, creen que se van a hacer adictos o dependientes, entonces hay hasta los mismos profesionales que les dicen que no se lo tomen, cuando su cuerpo lo requiere”, apuntó.

Aseveró que en esa parte, es bien importante la psicoeducación, que hacer a la sociedad para que entienda que el ir al psiquiatra o psicólogo es algo muy necesario como ir a cualquier otro especialista médico. La salud mental está siendo uno de los principales problemas de riesgo de salud en las personas”.

Indicadores

Recordó que cuando se han hecho necropsias psicológicas e investigaciones en relación a la gente que se suicida, casi siempre la familia vio algunas conductas, pero nunca las relaciono con el suicidio, entonces por eso es tan importante ver los indicadores de riesgo que puede ser verbalizar frases.

Dijo que a veces nos proyectamos mucho en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, y de más, nuestro estado de ánimo, nos damos cuenta de todo por sus publicaciones, tanto con jóvenes como con adolescentes y adultos, es igual.

“Me llama mucho la atención que a veces vemos publicaciones de jóvenes que están totalmente depresivos, y que en lugar de ayudarlo, de ofrecernos para apoyarlos, le damos like a su publicación, como de tanta gente que lo vio, no pudo percatarse de este indicador que finalmente es una forma de decirnos que hay un problema”, expuso.

Escribir notas, pasar bruscamente de un estado de animo a otro, eso se llama labilidad emocional, que a veces decimos que está bien bipolar pero no, estos cambios repentinos y abruptos de estado de ánimo, es uno de los indicadores del suicidio.

Realizar conductas erráticas, o sea, conductas que nada tienen que ver con lo sucedido, que son como estallidos de emociones y de acciones, también tiene mucho que ver.

Acumular fármacos, hablar del suicidio aunque sea en broma, sufrir una depresión, cambios de hábitos de alimentación, del sueño, perder el interés en las actividades habituales, abandonar a los amigos y a la familia, aumentar consumo de alcohol y drogas, provocar situaciones de riesgo innecesarias.

Resaltó que el primer lugar de muerte en los jóvenes son los accidente de tráfico, el segundo lugar son los suicidios, pero mucho tiene que ver el primero, pues si estas en estado alcoholizado, te agarras un coche y manejas, sabes que te puede pasar algo, y todavía conduces a una velocidad no controlable, esa es una conducta suicida más que un accidente.

Atención incluso obligada

El protocolo de atención al suicidio a veces no tiene que ser voluntario, a veces tenemos hay que obligarlos.

“Por ejemplo en el caso de nosotros como terapeutas a veces lo primero que te dicen es que no quieren que se entere la familia, y en el encuadre de nosotros le decimos a ver, todo es confidencial, guardo secreto profesional, pero en dos cosas no, cuando hay un riesgo de salud que puede ser un intento de suicidio o cuando hay un delito”, recordó.

Aunado a lo anterior, dijo que “su obligación es hablar, entonces ya se los dices, ya lo demás que puedes hacer es le dices tu no le digo yo, y te acompaño y te asisto, pero si es importante que la familia esté enterada”,señaló.

Lo que si se necesita el compromiso dela familia y de la sociedad de estar vigilantes, a veces los suicidas no quieren en ese momento la atención, no quietes que los lleves al psicólogo o al hospital, pero tenemos que hacerlo, cuando ya hubo un intento de suicidio la emergencia no es psiquiátrica es la médica.

“Tenemos que cerciorar que lo que haya ingerido o lo que haya hecho con ella, no haya repercutido en su estado físico, entonces se tiene que hacer primero una valoración médica general, para luego ya si meter una atención psiquiátrica y posteriormente una psicoterapia”, concluyó.