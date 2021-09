'¿Chapo 2.0?'; reos se fugan de una prisión cavando un túnel con una cuchara

De acuerdo a medios internacionales, los hechos se dieron el lunes en una prisión de máxima seguridad, conocida como 'The safe', donde el grupo de reos se dieron a la tarea de hacer un túnel bajo el lavabo que se encontraba en su celda.

Los prófugos lograron burlar la seguridad de la prisión, escapando de ésta sin que los guardias se dieran cuenta de lo que sucedía, pues fue hasta que trabajadores se percataron que había 'actividad extraña' cerca de la prisión, cuando pusieron atención en los presos, percatándose que faltaban seis.

Entre los prófugos se encuentra un excomandante militar de Palestina llamado Zakaria Zubeidi.

More pictures: Former Al-Aqsa Martyrs' Brigade leader Zakaria Zubeidi is thought to be one of prisoners who escaped Israel's clutches.

