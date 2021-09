El INE, el más afectado en el Presupuesto de Egresos 2022

Che pen dejo servil y lame botas hasta pareces chairo che bola de aplaudidores de politicos. no se como no se cansan de cromarle el rifle al gobierno del kks, el gobierno mas incompetente, corrupto, nepotico, rata, mentiroso y pen dejo, y vaya que hemos tenido siempre malos gobiernos y corruptos, pero ahora si como dice VILCHISOSA, exageran¡¡¡

Es que el INE no me deja hacer mis movimientos a favor de mis gallos giros a mi antojo

Celticolake

Hoy, 8:07 am

publicado por: Jorge Zapata

Y sigue el KKs con su obsesión dictatorial. Sigue con suplan de convertir a Mexico en la basura socialista junto a VENEZUELA, CUBA, BOLIVIA. Sigue el KKs con su mi erda vengativa contra un organismoautonomo que ataca dia a dia solo porque no le besa e l cu lo. Si fuera cierto lo que dice el KKS entonces porque no presenta pruebas de corrupción y se juzga? AHH por que no tiene pruebas, pero si se cree el KKS con su es tu pidez de acusar a quien no se hinca a ante su vomitiva y corrupta pressencia. Su propuesta de presupuesto incrementa montos a PEMEX y CFE las empresas que deberían ser autosuficientes pero pos su improductividad y corrupción tenemos los ciudadanos que pagar por eso. Mas para el tren Maya proyecto pen dejo obsesión de kks de ver a su es tu pida región crecer

