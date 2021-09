Alejandra Garza Gutiérrez y la inquietud nata del artista

Con una inspiración montada en su pasión por los caballos, Alejandra Garza Gutiérrez acentuó su interés por el arte durante una estancia universitaria en San Sebastián, España.

Pero la vena artística ya mostraba torrentes de creación desde su infancia. Recuerda que en tercero de primaria participó en un concurso estatal de dibujo y resultó ganadora. Ese fue el pretexto perfecto para que tomara clases de pintura, mientras complementa su desarrollo con el ballet.

Años más adelante, adquirió conocimientos de sus maestros e inmediatamente se embarcó en la aventura del autodidacta, de aquel que da forma a su creación sin más guía que su propio talento.

Entre amistades y amigos, su obra fue haciéndose conocida en la ciudad. Aunque asegura que el factor económico no es el principal motivo de su creación, sus piezas han llegado a lugares como San Miguel de Allende, Guadalajara, La Laguna e incluso Los Ángeles en Estados Unidos.

“A mí me encanta montarme, sobre todo me identifico mucho con la cuestión del caballo. Me gusta mucho hacer caballos, pero obviamente he trabajado la parte del óleo, también me gusta mucho trabajar acrílico, pero pues me expreso. Siento que todos tenemos una parte de artistas. No creo que haya una sola persona que no tenga una inquietud artística. Y creo que es una fuga muy padre para poder expresar y mantenerse con salud mental”.

La lagunera opina que el arte educa al ser humano y lo ayuda a trascender en su vida al dejar algo impreso, hecho por sus manos. Por lo que se debe poner énfasis en la promoción cultural en esta región.