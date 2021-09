‘The Matrix: Resurrections’ revela teasers interactivos con Keanu Reeves

Y es que a través de la página web del filme (The Matrix: Resurrections), el estudio ha dado a conocer las primeras imágenes de la cinta que marca el regreso de Keanu Reeves a su papel de “Neo” y el de Carrie-Anne Moss.

Con la frase: “La elección es tuya”, Warner acompañó una publicación que subió a redes sociales con un link que permite a los espectadores conocer algunas de las imágenes que pertenecen al tráiler completo que lanzará el jueves 9 de septiembre.

El estudio da a elegir a los internautas entre dos importantes referencias de Matrix: la píldora roja o la azul. Y, como le ocurre a “Neo” en la primera cinta de 1999, la elección tendrá consecuencias, pues mostrará imágenes diferentes de acuerdo a su elección.

The choice is yours. Trailer Thursday at 6AM PT. Visit https://t.co/yX5qbqqNYC #TheMatrixMovie pic.twitter.com/Pme1Sn6lB2