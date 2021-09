AMLO pide respeto para resolución de la Suprema Corte sobre el aborto

Celticolake

Hoy, 11:00 am

publicado por: Jorge Zapata

Ah Cu lo¡¡¡¡ che kks cu lo si en todo te metes y opinas cundo no deberías, ahora como no te conviene que tu legión de chimpancés se den cuanta (y es que si están muy pen dejos los chairos) que ers mas de DERECHA que Salinas de Gortaru pues no opinas, no te da votos ni raja política, al contrario se daría cuanta qu gente no ers mas que un che charlatán de miércoles, ahora eso poco importa que DERECHA o IZQUIERDA , sin embargo, el KKSha usado esa bandera de izquierdista para ganar simpatia pero en realidad le vale gaver. Realmente ese tema es un tema muy difícil , pero qque el presidente no puedo opinar? no, porque no le conviene opinar, pero si anda de che vieja de lavadero con la prensa, INE, y todo lo que le de votos de sus serviles chimpances.

