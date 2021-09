Mientras México libra su batalla eliminatoria en pleno mes patrio, el deporte de los emparrillados anuncia su pomposa llegada. Así, mis queridos amigos, el ayuno ha terminado. No es que no me importe lo que pase con la Selección Mexicana de futbol, pero he estado atareado con cuestiones que me afectan de forma más directa. El remanso de paz llegará una vez dictaminado el esperado #Kickoff. Solo por unos instantes, porque en cuanto vea los colores de mi equipo sobre el campo, la adrenalina se va al mil, como cada temporada.

Apuestas, quinielas, juegos de Fantasy… carnes asadas, convivios, reuniones pequeñas y con sana distancia. La parrilla se enciende en la pantalla y en el patio cual rutina perfecta de nado sincronizado. Hora de hacer una pausa y dejarlo todo; llegan los domingos sagrados, los estelares lunes por la noche y los jueves de ir calentando “con lo que haya”. Estamos ante la presencia del juego del hombre. ¿Ya visualizaron en cuáles instancias verán a su equipo favorito? Es la segunda campaña que se jugará en la época del COVID-19, veremos qué tanto se ha superado el mal (o por lo menos se ha sabido manejar) en los Estados Unidos; pareciera que allá están libres de pecado. Las actividades vuelven a la normalidad, como si nada hubiera pasara, mientras en otras partes del mundo siguen los esfuerzos contra el virus. Este jueves (mañana), los campeones Bucaneros de Tampa reciben al siempre taquillero Vaqueros de Dallas. ¿Podrán los Cowboys arruinarle la fiesta al monarca? Mucha deuda con su afición acumulan ya los de la estrella solitaria y en este arranque tienen ante sí una oportunidad irrepetible de comenzar a brindar alegrías a una fanaticada grande en México, que no celebra desde los 90. ¿Para qué está Tom Brady este año? El mariscal de campo dejó el tema del GOAT sobre la mesa desde que ganó el Super Bowl en febrero de este año, ¿sigue siendo contendiente al título? Junto a él, su inseparable amigo Rob Gronkowski buscará acrecentar la leyenda. Para el domingo, las emociones continuarán con 14 choques, entre los que podemos destacar el duelo que sostendrán Jefes de Kansas City y Browns de Cleveland, la revancha de Mahomes con un equipo que no es el mismo que lo llevó al campeonato hace año y medio. Empacadores de Green Bay busca hacer bueno el que podría ser el último año de Aaron Rodgers en la franquicia cuando visite a un equipo que perdió al gran Drew Brees y tendrá a Jameis Winston en los controles. Miami y Nueva Inglaterra reanudan la rivalidad en el Este de la Americana, donde los Delfines parecen retomar su jerarquía ante el conjunto de Belichick. Por su parte, 49ers de San Francisco quiere volver a ser contendiente tras un año donde las lesiones lo dejaron fuera de la competencia. En su primera escala, irán al Ford Field de Detroit para medirse a los Leones. Bills de Buffalo recibirán a Acereros de Pittsburgh, con el eterno Ben Roethlisberger en los controles y una innumerable afición (y antis) en la Comarca que no perderá detalle de lo que pueda hacer este año. Con Jacksonville, ¿podrá Trevor Lawrence guiar a los Jaguares al triunfo cuando inicie como titular? El novato tiene una estadística en contra: los últimos 13 mariscales de campo que han sido primera selección global en el draft se han ido sin victoria en sus primeras salidas; el último en ganar fue David Carr, en 2002, con los Texanos de Houston. Para el domingo por la noche, Osos y Carneros intentarán darle rumbo desde el inicio a sus aspiraciones a postemporada cuando se enfrenten en el SoFi Stadium. Cierra la actividad de la primera semana, la visita de Ravens de Baltimore a Las Vegas, para medirse a unos impredecibles Raiders, de mucha tradición en el país azteca. Así que alístense con tiempo, que esto está por comenzar y la nueva temporada de la NFL promete, como menos, mantenernos entretenidos y una buena dosis de sorpresas inimaginables. ¿Le seguimos? Soy @Foko_54 en Twitter. También respondo en @Champs_MX. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste