Nuestros subagentes, disfrazados de tazas de café recalentado, nos reportan que comienzan a moverse las piezas del tablero municipal y a barajarse nombres por doquier de las mujeres y hombres que podrían acompañar al alcalde electo, Román Alberto Cepeda González, en su gestión al frente del Gobierno municipal a partir del 1 de enero 2022. Y como los insistentes subagentes ya estaban cansados de las listas "fake" que en más de una ocasión filtraron manos desconocidas en las inestables redes sociales, ahora optaron por buscar sus "otros datos". Así las cosas, les empezaron a soltar nombres y nombres que nadie imaginaba. El primer puesto que aseguran está amarrado es la secretaría del Ayuntamiento y será, afirman, para una mujer: Natalia Guadalupe Fernández Martínez, quien actualmente es directora de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado.

Estudió Derecho, fue coordinadora general del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en La Laguna, domina ampliamente el tema de género y durante los dos años que estuvo al frente mostró habilidad para establecer alianzas con la iniciativa privada en apoyo de las mujeres emprendedoras y en la promoción de talleres de capacitación para el desarrollo y superación personal de madres de familia. Quienes conocen la trayectoria de quien parece ser la primera beneficiada de la sagrada nómina la definen como una mujer joven, hiperactiva, firme y experimentada en los quehaceres legales. Ante esta "primicia", ya veremos si doña Natalia sobrevive a los primeros embates de sus malquerientes que de inmediato seguro la van a tundir.

***

Extensa es la lista de legisladores federales del partido de la "Cuatroté" que se quedaron sin empleo a partir de este mes de septiembre en que comenzó la nueva Legislatura Federal; pero nuestros subagentes nos reportan que entre los que se han visto más desesperados tocando puertas con tal de seguir disfrutando del erario, pero, sobre todo, tener un escaparate para figurar en sus aspiraciones por llegar al 2023, está el expanista y ahora morenista por conveniencia Luis Fernando Salazar Fernández. La prueba de que la unidad del partido y el crear una estructura fuerte desde las bases no están entre sus prioridades es que en sus recientes visitas a la región Centro, con el ánimo de buscar adeptos para quedarse con la dirigencia estatal de Morena, pues no ha tenido respuesta. Y en sus visitas a la "capirucha" del esmog tampoco lo reciben como cuando era diputado federal y gozaba de fuero. Hasta ahora han sido fallidos sus dardos envenenados, lanzados lo mismo contra el delegado del IMSS, Leopoldo Santillán Arreygue, para quedarse con ese lugar que contra el delegado del Gobierno federal, Reyes Flores Hurtado. Las lenguas de doble filo afirman que hasta su "amistad" con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, se ha enfriado. En suma, como que los astros no están bien alineados actualmente para don Luis Fernando.

***

Los días pasan y se acerca la fecha fatal del 3 de octubre que fijó el inquilino del Palacio Nacional para que se buscara el "consenso" a favor de su proyecto icónico Agua Saludable para La Laguna, el cual permanece estancado con la sentencia del juez Séptimo de Distrito, sin fecha para emitirse al respecto, la labor de socialización del plan hidrológico que se les encargó a Conagua y a los Gobiernos de las provincias de Coahuila y Durango también ha ido sumando cada vez más voces a favor, entre cámaras, "ipecos" e incluso colegios, por lo que muchos urgen a que se concrete este benéfico plan para que los laguneros lleguen un día a consumir agua sin arsénico. Prácticamente será imposible que lo que no se logró en meses se pueda alcanzar en menos de 30 días, más aún si la estrategia sigue desarticulada en Durango, donde son muy débiles las voces a favor de Morena y esta importante obra, ya que el interés de todos está en estos momentos focalizado en el quehacer político por las elecciones del domingo 5 de junio del 2022. Dicho lo anterior, seguramente en los próximos días y a través de su plataforma electoral, es decir, la Mañanera, seguramente el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que informar personalmente la suerte de esta importante inversión.

***

Todo parece indicar que en Coahuila será Piedras Negras la primera ciudad en solicitar oficialmente el certificado de vacunación contra el COVID-19 como requisito para tener acceso a los centros comerciales y diversos establecimientos. Nuestros subagentes, que sueñan y añoran que abran las fronteras con el vecino país para viajes no esenciales, nos informan que el Subcomité de Salud de la región Norte tiene previsto que sea obligatorio para la segunda quincena de septiembre, luego de las fiestas patrias. Por lo pronto ya se empezó a notificar a negocios para que recuerden que forman parte del endurecimiento de los protocolos sanitarios para frenar el alza de contagios, que tiene su foco en la población joven. Aunque para algunos uno de los aspectos importantes no solo tiene que ver con los viajes de placer, sino con la cantidad de coahuilenses que podrían acudir a vacunarse en los Estados Unidos pagando con unos cuantos verdes, sobre todo ahora que el regreso a clases pudiera permitir que los menores de 18, como ya ocurre en el vecino del norte, recibieran de manera pronta la inmunización de Pfizer.

***

Nuestros insidiosos y angustiados subagentes, que deambulan por el edificio más caro de la ciudad, nos comentan que los que andan que no los calienta ni el sol son los regidores de todos los partidos, sus asistentes y los directores generales, a los cuales ya les empezó a caer "el veinte" de que cobran sus últimas quincenas y pasarán a vivir en el error, pues, para colmo de ellos, llega un partido político diferente al Gobierno municipal y, pues, ni esperanzas de acomodarse, como lo hicieron durante estos últimos cuatro años. Ya intentaron de todo y mandaron las más intensas señales al despacho ubicado en el séptimo piso, con el fin de conseguir una compensación por ser el final de la administración, un extra al aguinaldo o lo que se conoce como "bono de marcha"; pero hasta ahora no les ha cascado. Otros intentaron quedarse y por el lado de alguno de los dos sindicatos comprar "plazas", de esas que tradicionalmente se ofrecen al mejor postor en la final de los gobiernos. Ya el alcalde Jorge Zermeño dijo que no habrá este tipo de "bonos", pero es por demás sabido que cuando un político dice que no, es que lo va a pensar. También aseguró que en todo caso se les pagará el cien por ciento de sus aportaciones al Fondo de Pensiones, en el cual, por cierto, dicen los bien enterados que se empezaron a mandar requerimientos a decenas de deudores, entre ellos empleados de confianza, que pidieron robustos préstamos con intereses bajísimos y ahora a ver si pagan. La experiencia indica que les deberían pedir, pero a la voz de "ya", las renuncias anticipadas, porque luego se quedan enquistados y cuando los despiden promueven juicios laborales contra el Ayuntamiento, como pasó en Lerdo con los panistas de la época; y es el mismo caso en Simas.