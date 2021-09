El temblor se registró a las 20:47 horas, con epicentro en Acapulco, Guerrero, y para las 23:00 horas se reportaron 92 réplicas. Las autoridades reportaron saldo blanco.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio un informe a las 22:00 horas sobre los efectos del sismo.

"Les informo sobre el temblor, el epicentro se registró en Acapulco, Guerrero, afortunadamente no hay daños mayores en ese estado, piedras, caídas de bardas, lo mismo en Morelos, no hay daños en Puebla, Oaxaca y no hay daños graves Ciudad de México", indicó en un video difundido por su oficina.

El movimiento telúrico generó que en cientos de colonias se fuera el suministro de energía eléctrica -la Comisión Federal de Electricidad estimó un millón 600 mil usuarios afectados en la capital, Estado de México, Guerrero, Morelos y Oaxaca.

En el caso de la Ciudad de México, la falla de electricidad afectó la operación del tramo de Santa Martha-Xalpa de la Línea 2 del Cablebús, de Iztapalapa, donde cabinas quedaron suspendidas en el aire y algunos usuarios mostraron nerviosismo y angustia.

Cerca de las 22:00 horas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que el servicio se había reestablecido.

En el caso del otro tramo de la Línea 2 y la totalidad de la Línea 1, que opera en Gustavo A. Madero, se aplicó el protocolo de seguridad y los usuarios fueron desalojados.

En tanto, pese a la lluvia y olvidando medidas sanitarias por el COVID-19, los capitalinos salieron a las calles debido al sismo en colonias de Santa Rosa Xochiac y San Bartolo Ameyalco, en la alcaldía de Álvaro Obregón.

"Está muy fuerte, detengan a los carros" y "Quitense de los postes de luz", gritaban vecinos.

En Coapa, al sur de la ciudad, vecinos de la colonia El Reloj, en su mayoría de la tercera edad, bajaron con andaderas, en pijama, olvidaron el cubrebocas y se reunieron en la vía pública.

La misma escena se repitió en las alcaldías de Benito Juárez y Cuauhtémoc, donde en Reforma cientos de personas se apostaron sobre la avenida Reforma.

Vecinos del municipio de Nezahualcóyotl dijeron que se sintió muy fuerte y durante un lapso prolongado de tiempo, tanto que les recordó al terremoto del 19 de septiembre de 2017. "Si estuvo fuerte, la verdad si pensamos que iba a pasar a mayores como un terremoto, pero lo bueno que no, si nos asustamos mucho", dijo Alma Hernández.

En el Edomex se activaron las 10 mil alarmas sísmicas.

UN MUERTO EN ACAPULCO

Una persona murió a consecuencia del sismo magnitud 7.1 registrado la noche de este martes, informó el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo.

Precisó que el deceso ocurrió en el municipio de Coyuca de Benítez, al caerle un poste a una persona. Agregó que el aeropuerto funciona sin problema.

Este sismo ocurre a cuatro años del terremoto de magnitud 8.2 que impactó la zona del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

La Secretaría de Protección Civil de Guerrero informó que el movimiento de tierra se sintió muy fuerte en Acapulco, la Costa Grande, Chica, región Centro y Norte, mientras que en la Tierra Caliente y la Montaña fue de moderado a fuerte.

