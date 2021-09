Las palabras tienen la palabra

De pequeños algunos le teníamos miedo a la oscuridad… yo recuerdo la aventura que era, en casa de mis padres durante la noche, apagar la luz de la escalera. Cada vez que me tocaba, era de: ¡apágala y corre por tu vida! No, nunca me salió un monstruo, pero el miedo a que algo malo sucediera siempre estaba ahí. Ahora, los niños en muchas casas pueden apagar las luces de cualquier habitación desde un dispositivo móvil… ¡Eso sí que da miedo!

En el caso de nosotros, luego crecimos y muchos de esos miedos se quedaron, pero ahora enfocados hacia otras cosas… cosas más de adultos, digamos. Ahora, yo ya no le tengo miedo a la oscuridad, por el contrario, le tengo miedo a la luz… bueno, más bien al recibo de la luz, que cada vez que llega, después de los calurosos días veraniegos en los que se utiliza el aire acondicionado a todas horas, los gritos de terror al ver la cantidad a pagar se escuchan hasta varias colonias a la redonda.

¿Por qué algunas cosas nos dan miedo? Pues porque somos seres humanos y estamos programados evolutivamente a reaccionar ante las cosas que pueden hacernos algún daño. Porque el cuerpo reacciona cuando nos da miedo, dependiendo de cuánto tengamos: a veces tiembla el cuerpo, sudamos frío, nuestro corazón palpita rápidamente y en general nos sentimos en un estado de estrés que nos prepara para que en caso necesario podamos salir corriendo, huyendo del peligro.

El cuerpo es sabio y ante el miedo se prepara para protegerse; sin embargo, no es tan sabio para distinguir entre una situación real en la que peligra nuestra integridad, que te salga un león en la selva, por ejemplo, y otra en la que realmente no corremos peligro, como el caso del recibo de la luz. El cuerpo se estresa y adopta los mismos mecanismos, sea el peligro que sea.

Hay muchas otras formas de llamarle al miedo y dependiendo de la palabra que usemos entendemos en qué nivel estamos. Por ejemplo, el "temor" es un miedo leve, pero si hablamos de "pavor", es un miedo fuerte en el que saltamos del susto, con verdadero espanto.

Las películas de miedo, esas que nada más están buscando maneras de sacarte un… buen susto, son algunas de terror y otras de horror. ¿Y cuál es la diferencia? Pregunta mi querido lector. La verdad es que no existe una diferencia clara. Algunos dicen que las películas de terror se enfocan en cosas que asustan pero que tienen una explicación racional, mientras que las de horror son de cosas paranormales y ficticias. ¡N'ombre! Como decía mi abuela: "hay que temerle a los vivos… a los muertos no, ¡esos ya no hacen nada!"

Si nos vamos a definiciones, el "terror" es un miedo muy intenso, mientras que el horror es el sentimiento intenso que te produce algo espantoso, pero que no necesariamente tiene que ser miedo. O sea, que si ves un video en internet sobre algo feo, algo horrible que te causa horror pero no temor de que te suceda realmente. Si estás en una situación terrible, entonces sí es real y puede sucederte en cualquier momento… ahí sí sientes terror.

Y para mí es terrible tener que hacerlo, pero por ahora tengo que despedirme de usted.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA: "En un libro vi varias veces la palabra "inexpugnable" pero no sé qué significa. A mí me suena como a algo que no puede perdonarse, ¿sí es así?"

LE RESPONDO: No, a lo mejor lo está confundiendo con "inexcusable". "Inexpugnable" es algo que no se puede conquistar por la fuerza o alguien que no se deja convencer.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Quienes piden lógica a la vida se olvidan de que la vida es un sueño, y los sueños no tienen lógica.