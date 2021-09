Prepara tus mejores 'pics', nueva versión de MetroFlog se hace viral

Antes de que Facebook se colocara como la red social más famosa y poderosa de la red, sitios como MetroFlog ocupaban un lugar importante en la vida de los internautas, ya que pese a sus limitadas funciones, éste conseguía su cometido: que sus usuarios socializaran y compartieran imágenes con amigos y conocidos.

A más de quince años de su lanzamiento y cinco de su cierre, MetroFlog ha dado de nuevo de qué hablar gracias a su nuevas versiones, las cuales a diferencia de la anterior, poseen un diseño y herramientas que se asemejan a redes sociales como Facebook o Twitter.

Hay que aclarar que este no es el regreso de la plataforma que muchos recuerdan, pues su dominio ya no está disponible, es decir que no podrás acceder a tu viejo perfil.

Si deseas sumarte al 'regreso' de MetroFlog, puedes acceder a uno de estos portales: Metroflog.co y Metroflog.com.ar

En Twitter y Facebook las reacciones no se hicieron esperar.

Uds ya tienen su metroflog Nuevo ? pic.twitter.com/NxYNm9LXeE — deadpoolmx2 (@Deadpoolmx2) September 7, 2021

Ya ando en MetroFlog amikos recordar es vivir, pero realmente, no luce como MetroFlog pic.twitter.com/1bRC31IzMK — Ya Isa te estan viendo tus hijos (@1906_Isabella) September 7, 2021