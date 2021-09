'No es un asunto del Ejecutivo', dice AMLO sobre descriminalización del aborto en Coahuila

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó este martes su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional. En el acto, como cada semana, se presentó el reporte del Pulso de la Salud, enfocado en el abasto de medicamentos y la pandemia por COVID-19.

Al respecto, el subsecretario Hugo López-Gatell destacó que "por cuarta semana consecutiva, se mantiene y se acelera la reducción de casos de COVID-19 estimados en México".

Asimismo, descartó que pueda registrarse un incremento de contagios con la reapertura de las escuelas.

ABORTO

Ya en otro tema, en ronda de preguntas y respuestas, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre el debate que mantiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación para descriminalizar el aborto en Coahuila, sobre lo cual advirtió que la decisión corresponde exclusivamente a los ministros y que "no es un asunto del Ejecutivo".

"Lo tienen que resolver las mujeres, lo tiene que resolver el pueblo y, en este caso, si lo está atendiendo el Poder Judicial, esperar la resolución en la Corte, porque es el Poder que tiene la facultad para decidir sobre estos asuntos", señaló el mandatario.

López Obrador consideró que en el Gobierno que encabeza se ha actuado "con prudencia, de manera respetuosa, porque no queremos nosotros alentar ninguna confrontación. Lo mejor en este caso es que si ya está en la Suprema Corte de Justicia, pues que ahí se resuelva, pero no tomar partido en mi caso, no creo que sea lo más prudente".

Y ante la insistencia sobre si tiene una postura al respecto, el mandatario manifestó: "vamos a esperar a ver qué decide la Corte y deben de entenderse las cosas. Yo no puedo, por la investidura presidencial, exponerme a un desgaste. Este asunto es bastante polémico, entonces, si ya lo tiene la Suprema Corte, a ellos les corresponde. No es un asunto del Ejecutivo", advirtió.

Cabe recordar que ayer, ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciaron por anular la criminalización del aborto en Coahuila, establecida aun para casos de violación.

El análisis del asunto continuará hoy, pero con los ocho votos anunciados este lunes es suficiente para declarar inconstitucional el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que establece penas de hasta tres años de cárcel a las mujeres que se practican abortos de manera voluntaria.