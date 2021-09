Indiferentes

"Sólo le pido a Dios/ que el dolor no me sea indiferente" Las escenas nos desgarraron. Pero desde hace meses son cotidianas, se incorporan a nuestras vidas. Cierta comodidad emocional corrompe. Enterramos la empatía. Acaso ya no queremos sentir.

Sabemos lo que ocurre, pero lo dejamos ir. No podemos asumir el dolor. Pero por ahí… a dónde vamos. Agentes del Instituto Nacional de Migración persiguiendo, golpeando, pateando a un padre. El hijo de 10 o 12 años, se cubre el rostro. Huyen aterrados. La misma Guardia irrumpiendo en un improvisado dormitorio. Las familias corren despavoridas. Hay varios niños perdidos. ¿Y la CNDH? Human Rights Watch reporta además la irrupción en casas, agresión a periodistas y separación de familias. ¿Qué es esto? ¿Qué haríamos sin las OSC abocadas a la tragedia? Los colores de nuestra bandera van en los brazos de la GN. Qué vergüenza. La madre frente al cuerpo de su hija, hice lo que pude. "…que la reseca muerte no me encuentre/ vacía y sola sin haber hecho lo suficiente…"

¿Son en verdad una amenaza para un país de 130 millones? No perdamos la perspectiva. Las migraciones siempre provocan el recelo. La xenofobia crece. El 93% de los mexicanos somos mestizos, (https:org/10.1002/ajpa.20980) descendientes de inmigrantes. Pero ahora rechazamos la inmigración. (Encuesta Mundial de Valores). Los motivos no son muy diferentes. Salieron y salen por pobreza, por hambre, por violencia y ahora por fenómenos naturales. Infringen la ley -algo cotidiano en México- pero ellos lo hacen para salvar sus vidas. Quién no lo haría "Sólo le pido a Dios/ que lo injusto no me sea indiferente/ que no me abofeteen la otra mejilla/ después que una garra me arañe esta suerte". La ONU lo advirtió: este será el siglo de las migraciones, de países pobres a países a veces ricos, Europa, Estados Unidos. Pero también a países que para ellos ofrecen una oportunidad de vida, así de dramático. Desean llegar a EEUU. Y de allá nos piden hacer el trabajo sucio y nos amenazaron con aranceles. México durante décadas ha luchando por un trato justo a los connacionales que cruzan ilegalmente la frontera, suman decenas de millones. Pero ahora, con qué autoridad moral los miraremos a la cara cuando actuamos con la misma bajeza humana. Haitianos, salvadoreños y hondureños en México rondan los 60 mil (0.05%). ¿No puede todo el estado mexicano dar un trato humano a medio estadio? Además, ahora estamos sentados en el Consejo de Seguridad.

"Sólo le pido a Dios/ que la guerra no me sea indiferente/ es un monstruo grande y pisa fuerte/ toda la pobre inocencia de la gente…"

Qué ejemplo da la flamante GN o los a agentes federales con la bota sobre la cabeza de un haitiano cuyo país se desmorona: miseria, violencia, pandemia y terremotos. Pero México es -a pesar de lo que dice el esquizofrénico discurso de la 4T- la undécima potencia económica. Enterramos 300 mil mdp en obras del potencial aeropuerto que disgusta al Supremo. En el insostenible tren y la refinería condenada por la historia, estamos gastando cientos de miles de mdp. Pero no hay dinero -100 mdp. -menos que los estadios de biesbol- para edificar urgentemente un albergue digno para aquellos que huyen del infierno. ¿Y el billón y medio de ahorros, puede tener mejor destino? El presupuesto de COMAR no alcanza los 45 mdp.

"Sólo le pido a Dios/ que el engaño no me sea indiferente/ si un traidor puede más que unos cuantos/ que esos cuantos no lo olviden fácilmente…" Dónde quedó la tradición de apertura a los que huían de la España en llamas o de un Chile ensangrentado. "Sólo le pido a Dios/ que el futuro no me sea indiferente/ desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente…"

Además de violatorio de infinidad de normatividades sobre DDHH, lo que México está haciendo en el sur es una infamia. Los DDHH son allí algo muy concreto: una forma de respetar la vida.

-"Sólo…(cantaría Mercedes Sosa?) que la guerra no me sea indiferente…"