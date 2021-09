Industrias de Torreón no exigirán certificado de vacunación antiCOVID

Aunque se han sumado al apoyo de la vacunación porque les interesa tener empresas seguras, las industrias no exigirán el certificado a los trabajadores ni se hostigará de ninguna forma a quien decida no aplicarse esta inmunización.

Carlos González Silva, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), aclaró que "no puedes ni correr a alguien ni quitar a alguien porque no tenga la vacuna, es voluntaria, depende de las personas, no es obligatorio, pero sí tratamos de que todo mundo se vacune para blindar las empresas".

La industria tiene 34 mil 583 trabajadores y cerca de la mitad está en el rango de los 18 a 29 años, por lo que se estima vacunar a cerca de 15 mil empleados en dos puntos: en la Ciudad Industrial y otro en el Parque de Innovación Tecnológica de Torreón (PITT), a partir de este martes.

González Silva señaló que no se puede solicitar que los trabajadores cuenten con un certificado hasta que se hayan completado en la ciudad la totalidad de los esquemas de vacunación, pues recién arrancó la primera dosis del rango de edad de 18 a 29 años, sin embargo, faltaría arrancar una segunda dosis de manera, además de que está pendiente también la segunda aplicación para el rango de 30 a 39 años.

"Todavía no se puede exigir, lo que sí se está haciendo es que hay incentivos, para los que ya tenemos la vacunación completa hay descuentos en restaurantes, en boletos en el Coliseo, hay descuentos y oportunidades para los que lo tienen, pero exigir no se puede todavía", expresó.

BAJO, PORCENTAJE DE NO VACUNADOS

El dirigente de la Canacintra dijo que no se ha contabilizado cuántos trabajadores no se han vacunado, pero estimó que podría ser uno por empresa, lo que significaría un porcentaje muy bajo. Sin embargo, insistió en que "no van a ser hostigados, la persona puede decidir si se vacuna o no".

Dijo que, debido al volumen que se espera, no se permitirá la vacunación a personas fuera de este rango de edad, los que se denominan rezagados, que no acudieron, en su momento, a aplicarse la inmunización, como parte de las instrucciones de la Secretaría de Bienestar.

"De la manera en que operamos es que avisamos a las industrias para que ellos programen paros paulatinos de producción, no puedes mandar a una persona a que se esté, ahorita la fila en el Hospital General, atrás del Manto de la Virgen, llegaba hasta la zona militar, entonces no podemos esperar que un trabajador tarde dos o tres horas, programamos a las empresas, ellas programan sus salidas y nos mandan el camión, llegan a los puntos de vacunación más cercanos, ya tiene revisada su papelería, pasan y regresan a la planta", comentó.