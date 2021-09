Empleado de restaurante pelea a golpes con un cliente y se vuelve viral en redes

Un empleado de un restaurante de comida rápida fue grabado cuando peleó a golpes con un cliente y el video se volvió viral en redes sociales.

La pelea ocurrió en una sucursal de la cadena Waffle House, ubicada en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, cuando una persona comenzó a grabar a un hombre sentado en la barra del restaurante discutiendo con una mujer que estaba parada. Segundos después, otra mujer comenzó a intercambiar palabras con el cliente, el cual permaneció sentado.

Momentos más tarde, un empleado del lugar jaló al cliente de la camisa y comenzó a arrastrarlo hacia la salida, pero el comensal respondió con agresividad y comenzó a golpear al trabajador, quien le devolvió los golpes y provocó que su rival tropezara momentáneamente durante su riña. El video acabó sin revelar la conclusión al altercado entre los dos hombres.

La persona que captó el altercado lo publicó en Twitter y se volvió viral en cuestión de horas y ya obtuvo más de un millón de reproducciones y cientos de comentarios de usuarios que se mofaron de la situación.

El portal NewYork Post reportó que las autoridades de Atlanta no están investigando el caso porque el restaurante no está ubicado dentro de su jurisdicción, por lo que el hecho recae en las autoridades del condado de Brookhaven, las cuales no se han pronunciado sobre el suceso.

Waffle House on Buford Hwy was turnt pic.twitter.com/Zxi2Wpd2Ew — ATL Uncensored (@ATLUncensored) September 5, 2021