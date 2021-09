AMLO ordena a la Segob y la SRE levantar vetos a extranjeros

Al señalar que su gobierno nunca va a aplicar el Artículo 33 Constitucional para expulsar a extranjeros, tras la visita de Santiago Abascal, líder del partido ultraderechista español VOX, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó levantar vetos a personas de otros países para que puedan venir a México.

"Nosotros nunca vamos a aplicar el 33, es un compromiso. No lo hemos aplicado y no se va a aplicar el Artículo 33, por lo que corresponde a nuestras facultades, no vamos a aplicar el 33 y si hay alguien vetado, que no pueda venir a México, vamos a levantar esos vetos", expresó el presidente López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

El presidente dio instrucciones a Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, para levantar los vetos.

"México es un país libre, eso también lo digo para que si el señor de VOX, Abascal, quiere venir de nuevo, lo puede hacer, están abiertas las puertas de nuestro país, siempre son bienvenidos todos los extranjeros, aunque sean opositores. No tenemos nada de qué avergonzarnos, este es un gobierno democrático y transparente".

"Además, se garantizan todas las libertades para que nadie diga que no puede venir a México", añadió López Obrador, quien recordó la visita del escritor Mario Vargas Llosa.