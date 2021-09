'Nosotros nunca vamos a aplicar el Artículo 33', asegura AMLO

Tras la visita a México de Santiago Abascal, líder del partido ultraderechista español VOX, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que no se ha expulsado a ningún extranjero por intervenir en asuntos que tienen que ver con los mexicanos.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador declaró que no se ha aplicado el Artículo 33 de la Constitución, "porque antes sí se aplicaba".

"Nosotros nunca vamos a aplicar el 33, es un compromiso. No lo hemos aplicado y no se va a aplicar el Artículo 33, por lo que corresponde a nuestras facultades, no vamos a aplicar el 33 y si hay alguien vetado, que no pueda venir a México, vamos a levantar esos vetos", expresó.

"México es un país libre, eso también lo digo para que si el señor de VOX, Abascal, quiere venir de nuevo, lo puede hacer, están abiertas las puertas de nuestro país, siempre son bienvenidos todos los extranjeros, aunque sean opositores. No tenemos nada de qué avergonzarnos, este es un gobierno democrático y transparente".

"Además, se garantizan todas las libertades para que nadie diga que no puede venir a México", añadió López Obrador, quien recordó la visita del escritor Mario Vargas Llosa.

Indicó que en una próxima conferencia mañanera recordará cuántas veces se aplicó el Artículo 33 constitucional.

"En el sexenio de Calderón, recuerdo que se lo aplicaron a un artista que hizo unas declaraciones. No sé si fue el 33 o fue expulsión del país. En el tiempo del presidente Zedillo también, a unos músicos. También a españoles o italianos que vinieron, cuando el movimiento zapatista", señaló.

El Artículo 33 indica: "Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. (ADICIONADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011). El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país".