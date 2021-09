Policías y bomberos de Nueva York rescatan a hombre que cayó al desagüe pluvial

El sujeto tuvo que ser hospitalizado por una cortada en la frente y una pierna herida, informa Fox News. "Cuando llegamos allí, estaba consciente, nos estaba hablando, expresó dolor en la región del tobillo. Tan pronto como obtuvimos el equipo necesario allí, lo afianzamos y luego a los muchachos ayudaron a subirlo... toda la ayuda fue excelente”, dijo el respecto Kenneth Logallo del departamento de policía de Nueva York, cita la cadena WABC-TV.

Fue el hermano del sujeto quien alertó a las autoridades, luego de que recibiera una llamada del accidentado pidiendo ayuda. La víctima presuntamente estaba escalando una escalera de un pozo de agua cerca de una autopista de Queens cuando cayó. "Nunca encontrarías este lugar. Estaba en medio de la nada, un viejo pozo de agua con un arroyo que corría por el fondo", dijo el jefe de operaciones especiales del departamento de bomberos de la ciudad, Patrick Ginty.

Members of @NYPDSpecialops Emergency Service Unit & @FDNY responded this morning to a man who fell approximately 30 feet into a storm drain. In collaboration with our fellow first responders, watch the body-worn camera footage of this heroic rescue. pic.twitter.com/7uArlIi0qj