Poco tiempo mucha historia. Fue la frase que predominó en las merecidas felicitaciones para el Club Santos Laguna que estuvo de manteles largos este pasado sábado. ¿Quién pudiera discutir esta verdad? Con bases, nadie. En 38 años seis títulos de Liga, una Copa y un Campeón de Campeones. Un club nuevo que empezó como en guion de Hollywood, con recursos limitados, estadio pequeño y vetusto, aun ya en primera, parte de sus jugadores se iban al estadio en día de juego en una camioneta pickup, su casa club pequeña y con recursos limitados, cuatro empleados de oficina era su infraestructura directiva, no se tenía un lugar fijo para entrenar, en fin, todo mundo se va a la historia de la compra de franquicia pero pocos recuerdan o quieren acordarse de los difíciles inicios del Club.

Por eso no miento ni exagero cuando aseguro que la historia del Santos Laguna a mi me parece la más bonita y que el Santos, les parezca o no, es el equipo que más ha crecido en los últimos 20 años en nuestra Liga MX, no debería haber dudas de esto. El santista primero se acostumbró a sobrevivir, después a arrebatar y actualmente a ganar. Santos puso a La Laguna en el mapa y ha terminado por convencer a la inmensa mayoría de laguneros que ser santista es ser lagunero, que cuando al Santos le va bien a todos los laguneros de alguna manera u otra nos va mejor. Ya son muy pocos lo que no lo ven.

En la actualidad, Santos Laguna es un equipo siempre protagonista de nuestra Liga MX, con algunos malos torneos como los tiene cualquiera pero siempre resurgiendo y diciendo presente cuando se pasa la lista de candidatos al título. Hoy con un modelo de negocios sustentable que aún no le gusta a toda la afición, pero que ya estuvo a nada de recoger otro campeonato con el semestre de peor suerte y tragedias que cualquier equipo pudiera tener, eso solo se sobra de una manera: teniendo proyecto, procesos y metas claras. Los siguientes 38 de Santos seguramente seguirán acompañados de gloria y ahora con la satisfacción también que da ser una gran cantera. Santos cada vez produce más y más jugadores de calidad que se van acomodando tanto en el primer equipo albiverde, en Europa o en otros equipos de nuestra Liga MX, también, canteranos Guerreros están cada vez más presentes en selecciones nacionales de todas las categorías.

Seguramente en los siguientes 38 también habrá tristezas y tiempos difíciles pero así es el amor por un equipo de futbol. El amor del Santos Laguna con su afición es a prueba de todo.