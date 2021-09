AMLO revela que empresa de Carlos Slim construye un tramo del Tren Maya

Celticolake

Hoy, 9:24 am

publicado por: Jorge Zapata

Y también revivirá a los 26 fallecidos y levantara de la silla de ruedas a los que quedaron con invalidez? No es que sea este un comentario chin gativo, pero ya han pasado varios meses y de las responsabilidades y culpables, nada? ya Sheimbaum, Ebrad y Mario Delgado fueron santificados por el mesías? fueron ya purificados con la gracia y santidad del sumo pontífice? o, acaso continua la impunidad y corrupción? Ahh¿¿ si son amigos y socios del moralmente superior si, si no le apoyan y besan su santo cu lo no. Ok

