Las palabras tienen la palabra

Con la comunicación instantánea que nos brindan las tecnologías actuales surge la necesidad de escribir más y de manera más eficiente, rápida, concisa. En redes sociales pasa algo similar: hay que poner la mayor cantidad de información posible en un espacio reducido.

Aquí es donde entran en acción las famosas -pero muchas veces incomprendidas- abreviaturas. ¿Qué es una abreviatura? Pues es sencillamente quitarle algunas letras a una o varias palabras para que ocupen menos espacio. Esto suena sencillo -y lo es, porque no es particularmente complicado- pero para poder sacarle provecho a este recurso que nos da el lenguaje de ahorrar letras, se sugiere seguir ciertas reglas para que al abreviar se conserve el sentido de la palabra y quien la lea pueda entender bien de qué palabra se trata.

Normalmente las letras que se quitan al abreviar son algunas del final de la palabra o del centro. La regla general es que en cada abreviatura hay que ponerle un punto al final y eso indica, sin riesgo de confundirse, que se trata precisamente de eso: una palabra que ha sido recortada. También se usa la barra, que es este símbolo: "/" que en muchas ocasiones llamamos erróneamente "diagonal", seguramente por un calco equivocado del inglés. Se llama barra, así tal cual, como si se tratara de la barra de alguna cantina o si acaso, una barra de chocolate. Bueno, también se le puede decir "barra inclinada" y también se la doy por buena. ¿Pero cómo que se puede abreviar con una barra inclinada? Preguntará algún lector curioso... Pues sí, en ocasiones puede tomar el lugar del punto, por ejemplo: en vez de "calle" ponemos c/, o también hay abreviaturas de este tipo cuando ponemos km/h en vez de "kilómetros por hora" o "c/u" en lugar de "cada uno".

Como le comentaba, mi querido lector, hay algunas reglitas que no tienen otro propósito más que el de preservar la utilidad de este recurso de acortar palabras. ¿Cuáles? Pues le digo algunas: que no debe escribirse una cantidad con letra y luego abreviar, como: "me dio cien dls.", hay que escribir "me dio cien dólares". También las abreviaturas de "señor", "doctor", "licenciado" y todas las de ese estilo, deben estar acompañados del nombre propio o del título completo. Por ejemplo: "El sr. González, que es Lic. en Computación, fue a ver al dr. López para su revisión médica". ¡Así sí!

Para abreviar una palabra hay que quitarle de perdido unas dos letritas o más si la palabra es larga, porque menos de dos letras como que no tiene mucho caso. ¿Y qué pasa si hay que abreviar con masculino y femenino? Pues también es posible, por ejemplo: Sr. para "señor", Sra. para "señora" y aunque este último caso es correcto, se recomienda que la vocal para indicar -en este caso- el femenino, vaya volada, así: Sra. o también volada y subrayada: Srapara "señora".

¿Y la ortografía? En las abreviaturas se conserva el acento que lleve la palabra, como Cía. en "compañía". La palabra abreviada se escribe con mayúscula o minúscula igual que la palabra normal y no olvide que para convertir una abreviatura en plural, basta con repetir la letra: FF. AA. por "Fuerzas Armadas" o EUA por "Estados Unidos", eso sí, cada uno con su respectivo punto al final.

Y como es necesario ser breve en este espacio, por ahora, me despido de usted.

me despido de usted.

ME PREGUNTA Silvia Barrientos: "Escuché varias veces en una conversación la palabra "trashumar" pero no sé qué significa, ¿usted sabe?"

LE RESPONDO: Trashumar es cuando una persona cambia mucho de lugar. Originalmente es "pasar de una tierra a otra" y se refiere más comúnmente al ganado, cuando pasa de unas tierras en el invierno a otras en el verano.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La memoria es el único paraíso del que no pueden expulsarnos.