¿Qué son los talibanes?

1.- "El placer entre hombres es una práctica común entre los talibanes", dice Lourival Sant'Anna, brasileño, escritor y analista internacional de CNN, buen conocedor de Afganistán que agrega: "Para los fundamentalistas, el papel de la mujer es engendrar y criar a los hijos, y la afinidad solo existe entre hombres".

"En Afganistán, visitado por el periodista en 3 ocasiones, descubrió que el placer sexual entre hombres está muy extendido entre los radicales islámicos, pero bien que mal son unos hipócritas. Una práctica rodeada de silencio y contradicciones: Como están casados, y tienen hijos, en su propia opinión no son homosexuales", dice Lourival.

(En la mía SÍ: En otros tiempos y como mexicana que no les tiene miedo a las palabras hubiera dicho sin ambajes que son unos "pinches putos". Pero de tiempo acá, he cambiado mi manera de ver las cosas como son en este planeta y trato de no juzgar la homosexualidad masculina o femenina porque comprendo que cada ser tiene una tendencia personal hacia el sexo). Autor de 4 libros, entre ellos "Viaje al mundo de los talibanes", el brasileño habla sobre Afganistán y Pakistán, en 2001, Lourival como un agudo observador del papel que desempeñan las mujeres en el país, donde son "propiedad de sus hombres". Para él, la aversión de los talibanes a las mujeres tiene profundas raíces culturales: "La mujer tiene un papel en la generación y crianza de los hijos. Pero NO hay afinidad entre marido y mujer. La afinidad es entre hombres", dijo en una entrevista concedida a DW:

Se empezó a hablar de los talibanes tiempo después de una fotografía tomada en 1972, que está en la contraportada de mi libro "Que muera el Príncipe Azul". La foto, que podría pensarse proviene de siglos atrás, fue tomada precisamente en el aeropuerto de Kabul en 2012.

Según el periodista brasileño, no se puede descartar que el país "vuelva a ser un refugio para guerrilleros y terroristas", aunque los talibanes han dicho que "no quieren tener enemigos externos". Agregó que en contacto con diputados, investigadores y personal de ONG que permanecen en Kabul, Lourival informa que estas personas se sienten abandonadas y tienen mucho miedo. Algunos se han escondido en sus casas, otros siguen intentando escapar. Sin embargo, "es muy difícil huir de los talibanes", dice.

El sitio alemán DW le pregunta: Las mujeres han sido tradicionalmente oprimidas y relegadas a un papel secundario bajo el régimen talibán. ¿Cómo se explica esta aversión y hostilidad hacia ellas? - Lourival Sant'Anna: Las mujeres tienen tradicionalmente un papel secundario en la sociedad PASTÚN, que es el grupo étnico predominante entre los talibanes. Es algo cultural. Además, la primera generación de talibanes creció separada de las mujeres. Eran huérfanos e hijos de refugiados de la guerra contra la Unión Soviética entre 1979 y 1989 y crecieron en el lado pakistaní de la frontera, donde es normal la relación entre varones. Muchos se fueron a vivir a internados religiosos, donde se les acogió, alojó y alimentó. Y ahí recibirían una profesión: la de MULÁ (persona versada en el Corán).

Talibán significa estudiante: "Los muchachos estaban separados de las mujeres, en un ambiente dominado por las relaciones homosexuales entre profesores y alumnos, algo que también es tradicional, especialmente en las regiones más aisladas del sur de Afganistán, donde el placer suele darse entre hombres adultos y chicos adolescentes".

"Se fue haciendo en Afganistán -de nuevo porque la hubo en otros lugares- el tipo de sociedad en que la mujer solo tiene el papel de madre que podríamos llamar "momentáneao". Pero no hay mucha intimidad entre marido y mujer, no hay afinidad según el periodista citado: "La afinidad es entre hombres". Y en estos internados religiosos crecieron separados de las mujeres y recibían adoctrinamiento "wahabí", de Arabia Saudita, que financia algunas de estas escuelas.

Hoy hay fotos en la prensa de una mujer afgana que salió sin burka y fue asesinada y otros artículos hablan de una sorprendida con otro hombre, ella y el fueron asesinados a balazos.

