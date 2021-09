Iglesia católica se pronuncia sobre proyecto para despenalizar aborto en Coahuila

luisar Hoy, 2:01 pm ... Seguir

Es evidente la extralimitación de la S C J N en la autonomía local violando la constitución, además ellos no tienen como función hacer leyes y entrometerse en dicho poder usurpando al legislador; también cometen el ilícito de interpretar ideologías y no leyes, haciendo gala de dolo y con ello de nulidad de las disposiciones que emitan. Todo un repertorio fuera de la ley muy bien mezclado con terminología jurídica barata dirigido a ignorantes y comunistas.

Se ve que esta gente no leyó el proyecto, el cual dice que solo podrá ser posible el realizar el procedimiento en las primeras 12 semanas de embarazo, no durante los 9 meses. Ese es el típico argumento de los fanáticos religiosos "van a abortar bebés una semana antes del parto" cuando ya no es posible. Yo me pregunto, si tanto les interesa la vida, ¿en dónde está esa gente persinada cuando el niño acaba en un orfanato y después en la calle al cumplir los 18? Ya basta de aplicar principios religiosos de minorías a una mayoría que debe poder decidir por sí misma.

Eso que dices de ya basta de aplicar principios religiosos eso es precisamente lo que están haciendo estos proaborto, aplicar ideologías de minorías, entonces te contradices y es una trampa legal en la que estas cayendo como tanto engañado con estas agendas proaborto.

Podemos proteger con leyes a huevos de tortuga ( NORMA Oficial Mexicana NOM-162-SEMARNAT-2012, Que establece las especificaciones para la protección, recuperación y manejo de las poblaciones de las tortugas marinas en su hábitat de anidación ) , y toda clase de vida animal con pena de carcel a quien viole sus derechos naturales , pero tratandose de la vida humana indefensa en vientre materno , si podemos cortar su proceso de desarrollo en cualquier etapa de vida !!!,,,esto simplemente es un asesinato con premeditacion , alevosia y ventaja !!!,,,como dueña de tu cuerpo puedes cortarte cualquier miembro que quieras !!!,,pero la vida que se gesta en tu vientre no forma parte de tu cuerpo como tal !!!,,,es un ser vivo que necesita tu proteccion y no que le procures la muerte !!!,,,si qui

