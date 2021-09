La Columna de Rosell

Utilizando la frase más hecha y gastada de la historia, “Se dice fácil”, podría empezar esta colaboración así: “38 años de historia…se dicen fácil” pero no lo hice y no la haré, porque aun esa frase no encaja con la historia de nuestro equipo, acá nada ha sido fácil ni la trasnochada frase. Este equipo de guerreros desde el primer juego hasta el más reciente siempre ha luchado contra todo y contra todos. A base de ganar partidos, llegar a liguillas y ganar campeonatos, Santos Laguna se ha ganado un lugar de respeto entre los aficionados al futbol de nuestro país, no tanto el periodismo y directivos de otros equipos empeñados en menospreciar a pesar de que los logros santistas les abofeteen continuamente.

Nuestro Santos Laguna tiene el cariño incondicional de su gente, cariño que ha sabido ganarse a pulso, pero el reconocimiento nacional siempre le ha sido regateado, solo habría que grabar las conversaciones privadas entre los periodistas del centro del país, la forma en que se expresan de los equipos fuera de la capital entre ellos claro, Santos Laguna. Un desdén casi desprecio y lo sé porque los he escuchado y solo nos quedó sonreír ante la ignorancia y absurda arrogancia, opiniones trasnochadas de los años ochenta que siguen vigentes en algunos de los más vistos y escuchados comentaristas de nuestro país.

El centralismo sigue imperando en nuestro país en todos los niveles y el futbol por supuesto no es la excepción, es increíble el periodismo aldeano que se sigue practicando en la ciudad de México, donde se le dan coberturas de hasta tres cuartas partes del tiempo a equipos en su mayoría penosos a lo largo de los últimos años. La falta de capacidad de los periodistas y productores en la Ciudad de México para interesar a todo el país futbolero cuando un equipo del lugar que sea merece las ocho columnas y al menos 20 minutos de su valioso tiempo.

No, se van a la fácil con un público cautivo en la capital de millones de televidentes que seguirán en su burbuja, mientras no se les haga ver que existen más equipos en nuestro país que vale la pena se les eche al menos un vistazo. Se entiende por supuesto, que el rating está en el centro de la República en eso no hay discusión, pero las cadenas nacionales (que son todo menos nacionales) deben de concientizar y pasar estadísticas, algunas entrevistas, de los mejores equipos, los que merecen la atención del televidente o radioescucha. Poco a poco ir abriendo sus coberturas, dejar de hacer programas de rancho (rancho grandote, pero rancho al fin) ver más allá de sus narices.

Es odioso comparar y más si siempre son los gringos los que ponen el ejemplo, las principales cadenas norteamericanas a nivel nacional, dejan las coberturas locales a las televisoras, eso, locales. Ellos asumen su rol de cadena nacional y abren sus programas con los equipos que para bien o para mal atraen la atención. No importa si son Los Dodgers o Los Yanquis, Los Bucaneros o los Vaqueros, Los Lakers o Los Celtics, si esas grandes franquicias no están generando nada que valga la pena destacar se les asigna el cierre de los programas, con un resumen corto y una que otra gráfica y se acabó.

Visón global no aldeana, como nuestros programas “nacionales”. ¿A qué viene todo esto? Para ejemplificar como Santos y otros equipos como Pachuca, León, Toluca, Tigres y Rayados deberían de tener muchísimos más aficionados fuera de sus regiones, pero la exposición nacional e internacional sigue monopolizada y estancada en los mismos de siempre, clubes que cíclicamente dan una buena por decenas malas y si no andan, pues a dedicarles programas enteros del porque no andan. En fin, allá ellos, pero que les quede claro amigos, ustedes no hacen periodismo nacional si no casero, local, de pueblo, tamaño bestia de acuerdo, pero no salen de su patio. En fin, son tiempos de celebración y no de reclamos, feliz cumpleaños queridísimo equipo de mis amores y de casi todos mis paisanos, larga vida queridos guerreros y sigan iluminando nuestros domingos laguneros.