El programa 'Abrazando Almas' da resultados en Durango

La señora María Sara Rodríguez Galindo, del poblado Nuevo Ideal, pudo ver a sus hijos 30 años después gracias al programa "Abrazando Almas" promovido por el Gobierno que encabeza José Rosas Aispuro Torres y cuyo objetivo precisamente es el respaldo a las familias.

Al ver cristalizado su sueño de reencontrarse con sus hijos, Sara mencionó: "estoy muy agradecida porque con la ayuda que me dieron pude ir a ver a mis hijos, que tenía 30 años que no sabía de ellos, me vine muy contenta y reconozco el apoyo del gobernador, con el favor de Dios y con el favor de ellos arreglamos todo, me siento muy contenta", expresó.

Cabe destacar que miles de familias del campo han visto una nueva luz para poder seguir adelante luego de las afectaciones que la pandemia y las condiciones climatológicas han generado en sus actividades agropecuarias.

Ver más: El Gobierno de Durango destaca logros de 'Abrazando Almas'

Uno de ellos es don Leopoldo Hernández Gutiérrez, de El Empalme La Purísima, quien recibió suplemento alimenticio para su ganado y semilla de forraje, "en el ejido estamos muy contentos con el señor gobernador porque ha sido una persona que se preocupa por el campo, a nosotros nos ayudó con el suplemento alimenticio, con el grano de avena muy a tiempo, y por eso estamos muy agradecidos con él".

Manuel Molina, del ejido 5 de Febrero, con el apoyo con semilla de avena forrajera pudo sacar adelante su producción y la economía de su hogar, "de entrada, pues es la economía, para darle de comer a nuestros hijos, el señor gobernador sabe que no es un dinero tirado, que nosotros estamos conscientes de que son tiempos de austeridad, son tiempos donde hay que hacer mucho con poquito dinero y pues mi familia y yo de veras, le agradecemos mucho."

Lo anterior son parte de los respaldos y acciones del actual Gobierno, apoyos dirigidos a familias en situación vulnerable, llevando estos beneficios a los 39 municipios y mejorando la calidad de vida de miles de duranguenses.